Luis Landriscina cumple 90 años: un narrador imprescindible de la identidad nacional

Luis Landriscina, a los 90 años, sigue siendo un referente de la narración oral argentina. Con su arte, logró plasmar la identidad nacional a través de relatos que van del humor a la reflexión profunda.
Luis Landriscina, uno de los narradores más queridos y respetados de Argentina, celebra sus 90 años con una obra que sigue viva en el corazón de los argentinos. Su arte, basado en la tradición oral, ha permitido que el humor y la reflexión se fusionen, convirtiéndolo en un filósofo del ser nacional. Conocido por su capacidad para emocionar y hacer reír, Landriscina ha logrado traspasar generaciones, enalteciendo los relatos del campo y las costumbres argentinas, desde un profundo amor por su tierra chaqueña.
"Yo soy del Chaco argentino, nacido en esta región; soy tan hijo de esta tierra que me siento emparentado al quebracho colorado y al capullo de algodón", dice Landriscina en sus propias palabras. Con este sentimiento de pertenencia, su arte se ha expandido por todo el país, llevando los relatos regionales a grandes escenarios y creando un lazo único entre lo local y lo universal. Su estilo sencillo, campechano y sin estridencias, le ha ganado el reconocimiento de ser un verdadero "maestro" de la narración.
Su obra no solo ha logrado hacer reír a miles, sino también reflexionar sobre los valores, las costumbres y la identidad nacional. Con una mezcla de humor y reflexión filosófica, Landriscina ha logrado convertirse en un cronista del ser nacional. Desde sus inicios en los patios de escuela de su provincia natal, hasta su consagración en los escenarios de Cosquín y en la televisión, su carrera ha sido una travesía marcada por el respeto a la tradición, pero también por una visión profunda de lo cotidiano.
Además de su éxito como narrador y humorista, Landriscina ha sido una figura de influencia en la vida cultural argentina, y su legado sigue vigente tanto en sus actuaciones como en su impacto en las nuevas generaciones de artistas. A lo largo de su carrera, ha trabajado incansablemente en acercar al pueblo argentino a sus raíces, siempre con la humildad que lo caracteriza, consciente de que su trabajo no solo es un oficio, sino también una forma de enseñar sobre la esencia de lo nacional.
Con 90 años, Landriscina sigue presente en el imaginario colectivo, y su obra ha trascendido las fronteras del país, convirtiéndose en un referente para quienes buscan comprender el alma de Argentina. Para quienes lo conocen y lo han escuchado contar sus historias, Luis Landriscina es, y seguirá siendo, una pieza fundamental en la construcción de la identidad argentina.
El legado de Landriscina no se limita solo a su arte: su capacidad para conectar con la gente, su humildad y su forma de vivir lo han convertido en una figura entrañable. "La gente no se muere cuando se la entierra, sino cuando se la olvida", solía decir, y, a sus 90 años, su recuerdo sigue muy presente en cada rincón de Argentina, tan eterno como el Martín Fierro.