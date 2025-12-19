Identificaron al conductor que murió tras descompensarse mientras manejaba

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Paraná

19 de Diciembre de 2025
Un hombre de 57 años murió este jueves luego de sufrir una descompensación mientras conducía un vehículo utilitario y protagonizar un accidente de tránsito en la zona de calles Villaguay y Alsina, de Paraná. Como consecuencia del episodio, el rodado se desvió de la calzada y terminó subiéndose a la vereda.

 

Según pudo confirmar Elonce, la víctima fue identificada como Luis Alberto Porciel, de 57 años. El hombre se desplazaba a bordo de una Renault Kangoo cuando, por causas vinculadas a una repentina descompensación, no logró continuar con la conducción normal del vehículo.

Un conductor murió tras descompensarse mientras manejaba en Paraná

De acuerdo a la información recabada, el utilitario perdió el control y se desvió de su trayectoria, impactando finalmente contra la vereda de calle Villaguay. El siniestro generó la inmediata intervención de los servicios de emergencia.

 

Tras el hecho, se dio aviso al sistema de emergencias y al lugar arribó una ambulancia. El conductor fue asistido por personal de salud, que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras era trasladado de urgencia al Hospital San Martín.

Una vez ingresado al nosocomio, los profesionales continuaron con los intentos por estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos realizados, se confirmó su fallecimiento minutos después.

 

Según se informó oficialmente, la causa del deceso habría sido un paro cardiorrespiratorio, compatible con el cuadro de descompensación que habría sufrido mientras conducía. Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades intervinientes, que relevaron lo ocurrido para completar las actuaciones de rigor.

Temas:

Accidente accidente de tránsito fallecimiento Paraná
