Adolescente se escapó de su casa y viajó a dedo desde Buenos Aires a Paraná

Una menor de 14 años fue localizada cuando viajaba haciendo dedo en un camión. En diálogo con Elonce, la Policía explicó que la adolescente había salido desde Buenos Aires y su intención era llegar a Federación, activándose un operativo interprovincial para resguardar su integridad.
Una adolescente de 14 años que se había retirado de su domicilio tras un conflicto familiar fue localizada y rescatada este jueves, cuando viajaba en un camión rumbo al norte entrerriano.
Según se informó, la adolescente se había ausentado de su hogar el miércoles 17 de diciembre al mediodía, luego de una desavenencia familiar. Al no lograr dar con su paradero, la situación fue denunciada ante la comisaría local y posteriormente se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, que impartió los primeros lineamientos para su búsqueda.
Investigación y coordinación policial
El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, relató a Elonce que el jueves se recibió “una colaboración de la policía de Rivadavia, provincia de Buenos Aires, a raíz de la localización de una menor de 14 años”. En ese marco, explicó que las primeras tareas permitieron establecer que la adolescente mantenía contacto virtual, a través de redes sociales, con un joven residente en el norte de Entre Ríos.
De acuerdo a lo indicado, ese contacto fue clave para avanzar en la localización. “El joven logró comunicarse con la adolescente y supimos que la misma venía haciendo dedo, trasladándose en un camión que estaba llegando al parque industrial- de Paraná- en horas de la tarde”, precisó Martínez.
Ante esa información, se desplegó un operativo conjunto con personal de Investigaciones y del área de Trata de Personas, que aguardó el arribo del transporte de carga en la zona indicada. Una vez que el camión llegó, los efectivos entrevistaron al conductor, un hombre mayor de edad, oriundo de la ciudad, y constataron que la menor efectivamente viajaba en ese vehículo.
Estado de la menor y medidas adoptadas
En las primeras entrevistas realizadas en el lugar, la adolescente manifestó encontrarse en buen estado de salud y explicó que se trasladaba por su propia voluntad. “Ratificó que venía siendo trasladada a solicitud de ella, a modo de viajar haciendo dedo, como se conoce comúnmente”, señaló el funcionario policial.
Tras la localización, se dio intervención a la Fiscalía de Menores y Adolescentes por razones de jurisdicción. La fiscal interviniente dispuso que la joven fuera trasladada por personal de la Comisaría de Minoridad a dependencias del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), donde fue examinada por un médico y entrevistada para confirmar su estado de salud y las condiciones del viaje.
Posteriormente, la adolescente quedó a disposición del organismo provincial, que coordinó su restitución a una comisión policial y a familiares que se trasladaron hasta la capital entrerriana para retirarla.
Situación del camionero e investigación
En relación al conductor del camión, Martínez explicó que fue correctamente identificado en el lugar y que contaba con toda la documentación correspondiente. “La Fiscalía no ordenó medidas coercitivas ni ningún otro trámite hasta el momento, ya que la menor manifestó estar por su propia voluntad y en buenas condiciones de salud”, aclaró.
No obstante, el funcionario remarcó que la investigación continuará para determinar si existió alguna responsabilidad vinculada al traslado interprovincial de una menor de edad. “Siempre se activan todos los protocolos, previendo lo peor. Preferimos trabajar de más y que el hecho resulte bien, antes que hacer de menos y quedarnos sin información importante”, concluyó.