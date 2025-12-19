Está listo el escenario para “Viví 25 de Mayo”: a qué hora se presentará La Bersuit

Este viernes, desde las 19, Paraná vivirá una nueva edición de “Viví 25 de Mayo”, una interesante propuesta para recorrer en el marco de las celebraciones de fin de año, realizar compras, disfrutar de espectáculos musicales y gastronomía.

Los comercios de la zona abrirán en horario extendido, con promociones especiales y sorteos. Habrá música en vivo y actividades recreativas, además de una acción solidaria.

La actividad comercial y gastronómica se desarrollará sobre avenida 25 de Mayo, entre Peatonal San Martín e Hipólito Yrigoyen, y sobre la Peatonal, entre España y Urquiza, con juegos, decoraciones alusivas a la fecha y opciones para toda la familia.

En diálogo con Elonce, Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo recordó que la propuesta cultural contará con tres escenarios ubicados en 25 de Mayo y Monte Caseros, y en la intersección de 25 de Mayo e Yrigoyen. A lo largo de la noche se presentarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, el Cuarteto de Saxos, flashmob, pareja de tango Bololó, la Asociación Verdiana, la Compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado, y los shows de Roze y La Bersuit.

Sobre la presentación de las bandas, confirmó que La Bersuit se presentará a las 20 horas en el escenario principal, sobre 25 de Mayo y Monte Caseros, frente al Correo Argentino.

Sobre el armado del escenario, indicó que se estuvo trabajando durante la noche para no generar inconvenientes en el tránsito. “Ya tenemos el escenario en calle 25 de Mayo para vivir el evento” en familia y con acceso libre y gratuito.

“Sabemos que va a venir muchísima gente que está expectante por lo que propone esta actividad y que se va a transformar en un clásico de la ciudad”, dijo el funcionario y recordó que la idea surgió de los comerciantes de la histórica avenida y es desarrollada por la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo de Paraná (EMPATUR) y el Centro Comercial e Industrial.

Organización del tránsito y cortes programados

Para garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los asistentes, la Municipalidad de Paraná dispuso un operativo especial de tránsito. El evento se desarrollará entre las 19 del viernes 19 y las 2 de la madrugada del sábado 20, con un posterior desarme que permitirá la liberación total de la circulación a partir de las 6.

Excepción para estacionamientos privados

Se permitirá el acceso a estacionamientos privados hasta las 20 hs del viernes 19, siguiendo estas indicaciones:

-Estacionamiento entre Monte Caseros y 9 de Julio: ingreso por calle 9 de julio.

-Estacionamiento entre 9 de Julio y Belgrano: ingreso por calle 9 de Julio, que funcionará excepcionalmente en doble sentido de circulación.

Desvíos del transporte urbano de pasajeros

Debido a los cortes de tránsito que se realizarán en la zona, las líneas del transporte urbano de pasajeros que circulan por 25 de Mayo, tomarán los siguientes recorridos alternativos:

-Líneas D, F, G, H, 4 y 24: Córdoba, Urquiza, Pascual Palma, Echagüe y habitual

-Línea E: La Rioja, Urquiza, Misiones, Pascual Palma y habitual

-Líneas 6 y 22: Córdoba, Libertad, Paraguay, Carbó y habitual

Estas líneas tendrán paradas alternativas en Urquiza y Corrientes; Urquiza e Illia; Urquiza y Pascual Palma.

Corte total del tránsito vehicular

-Área de corte: 25 de Mayo, en el tramo comprendido entre las calles Carlos Pellegrini e Hipólito Yrigoyen.

-Horario del corte parcial de 25 de Mayo: 13 hs

-Horario del corte total de 25 de mayo: 16 hs

-Horario de corte de calles perpendiculares (intersecciones de 25 de mayo con 9 de julio, Belgrano e Illia): 19 hs hasta las 2 horas de la madrugada del sábado 20.

-En tanto, el jueves 18, de 18 a las 21 hs, habrá un corte en España y Pellegrini, y en Monte Caseros y Alem, por armado del escenario.

Prohibición de estacionamiento

-Queda prohibido estacionar en toda la traza de 25 de Mayo, desde Pellegrini hasta Yrigoyen.

-Horario de prohibición: a partir de las 12 hs del viernes 19, hasta las 2 hs del sábado 20.