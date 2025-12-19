 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Rosario

Gendarmes salvaron a una beba con síntomas de asfixia

Una patrulla de Gendarmes de Rosario fue alertada por vecinos de la situación y tras efectuar los primeros auxilios, trasladaron a la niña al centro de salud. Se encuentra fuera de peligro.

19 de Diciembre de 2025
El equipo de Gendarmes que auxilió a la pequeña
El equipo de Gendarmes que auxilió a la pequeña

Una patrulla de Gendarmes de Rosario fue alertada por vecinos de la situación y tras efectuar los primeros auxilios, trasladaron a la niña al centro de salud. Se encuentra fuera de peligro.

Una patrulla de Gendarmes del Destacamento Móvil 2 de Rosario auxiliaron y lograron salvar a una beba con síntomas de asfixia, la cual se encuentra fuera de peligro.

 

El hecho ocurrió cuando una patrulla de la Fuerza, se encontraba recorriendo las calles de la ciudad de Rosario y al llegar a la intersección de las calles Casilda y Liniers, observaron un grupo de vecinos que pedían auxilio.

 

Al acercarse al lugar, vieron a una ciudadana con una menor de un año y seis meses en brazos, que presentaba síntomas de asfixia. Inmediatamente realizaron las primeras maniobras propias para la desobstrucción de las vías aéreas, logrando que la bebe expulse saliva, normalizando su respiración.

 

Posteriormente y con la autorización de la madre, se procedió al traslado al Hospital Carrasco, donde se diagnosticó: “Paciente Inestable con Fiebre”, recomendando el traslado hacia un nosocomio especializado en pediatría.

 

Es por ello que se dirigieron hacia el Sanatorio de Niños, ubicado en la Calle Córdoba y Alvear, donde se la derivó al Servicio de Neurología para estudios más profundos.

 

La menor quedó en observación fuera de peligro y acompañada por su madre.

Temas:

gendarmes beba Asfixia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso