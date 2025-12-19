Gendarmes salvaron a una beba con síntomas de asfixia

Una patrulla de Gendarmes de Rosario fue alertada por vecinos de la situación y tras efectuar los primeros auxilios, trasladaron a la niña al centro de salud. Se encuentra fuera de peligro.
El hecho ocurrió cuando una patrulla de la Fuerza, se encontraba recorriendo las calles de la ciudad de Rosario y al llegar a la intersección de las calles Casilda y Liniers, observaron un grupo de vecinos que pedían auxilio.
Al acercarse al lugar, vieron a una ciudadana con una menor de un año y seis meses en brazos, que presentaba síntomas de asfixia. Inmediatamente realizaron las primeras maniobras propias para la desobstrucción de las vías aéreas, logrando que la bebe expulse saliva, normalizando su respiración.
Posteriormente y con la autorización de la madre, se procedió al traslado al Hospital Carrasco, donde se diagnosticó: “Paciente Inestable con Fiebre”, recomendando el traslado hacia un nosocomio especializado en pediatría.
Es por ello que se dirigieron hacia el Sanatorio de Niños, ubicado en la Calle Córdoba y Alvear, donde se la derivó al Servicio de Neurología para estudios más profundos.
La menor quedó en observación fuera de peligro y acompañada por su madre.