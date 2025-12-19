"Si me denunciás, vengo y te mato”: la amenaza al comerciante atacado con una llave cruz

El pasado miércoles por la tarde se registró un violento robo en un local de Rapipago ubicado sobre calle Del Valle al 600 en la ciudad de Gualeguaychú. El comerciante fue atacado a golpes con una llave cruz, le sustrajeron la recaudación de la jornada, estimada en un millón y medio de pesos y recibió una amenaza.

La víctima es Martín Irigoyen, hermano del ex intendente de la ciudad y contó lo ocurrido.

"Alrededor de las 16:30, entró un hombre, que una vez cada tanto siempre va a comprar lo mismo, cigarrillos. Eso mismo pidió al llegar y, al ver que en la cigarrera se me habían acabado, me agacho para agarrar los que estaban en reposición. En ese momento siento que algo me pegó en la cabeza, en la parte de la nuca.”

“Al levantar los ojos, miré para el costado y ya lo tenía golpeándome en la cabeza con una llave de auto, las que se usan para sacar las gomas. Tras pegarme varias veces en la cabeza, me caí, y me empezó a pegar en la cara", relató Irigoyen.

Para detener el ataque, el comerciante no dudó en darle el dinero del negocio para que el asaltante se vaya. “Le digo, ‘loco, ¿querés la plata? Ahí está, llévatela’, pero esta persona me dice: Si, pero yo te tengo que matar a vos, porque vos me vas a reconocer". Al irse, el delincuente sentenció: "Si vos me denunciás yo vengo y te acabo, te mato”.

Tras la agresión, sustrajo del lugar una suma cercana al millón de pesos y se dio a la fuga. A raíz de las lesiones sufridas, el comerciante debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Centenario, donde recibió atención médica en el servicio de Guardia.

El entrevistado compartió su opinión luego del hecho: "Esta persona evidentemente iba a robar, pero evidentemente el móvil es la droga. Yo lo habría visto unas diez veces en 4 o 5 años, que vino a comprar, y no parecía un tipo violento, y como es una persona que va cada tanto a tu negocio, vos no te la esperás.”

“Físicamente estoy muy golpeado, tengo el ojo muy hinchado, dos suturas en la parte de atrás de la cabeza. También muchos chichones en la cabeza, en la frente, en la mandíbula, en la espalda, tengo la cara muy desfigurada. Por suerte, ahora ya estoy en casa, me dieron de alta hoy a la mañana.”

Irigoyen destacó el accionar médico del Hospital Centenario: "Me hicieron tomografía computada, análisis, rayos X, me dejaron internado por observación, análisis oftanmológicos (porque tenía mucha sangre en el ojo). A pesar de la falta de recursos (me tuvieron que cocer con un hilo más grueso del que requería), el personal es totalmente destacado.”

El caso es investigado por la Fiscalía de turno, que lo caratuló como robo calificado, y ya se identificó al delincuente, según le expresó a este medio el titular de la Jefatura Departamental, Ramiro Urroz Denaday. (Fuente: Diario El Día de Gualeguaychú)