 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Detuvieron a un hombre por intentar llevarse a su bebé, sin el consentimiento de la madre

El sujeto cuenta con medidas de restricción de acercamiento vigentes. Tras la intervención policial, fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.

19 de Diciembre de 2025
Móvil policial de Paraná
Móvil policial de Paraná Foto: archivo / ilustrativa

El sujeto cuenta con medidas de restricción de acercamiento vigentes. Tras la intervención policial, fue detenido y trasladado a Alcaidía de Tribunales de Paraná.

Una mujer se encontraba anoche en su domicilio en calle Balcar de Paraná cuando su ex pareja se presentó con la intención de ver a su bebé, a pesar de contar con medidas de restricción de acercamiento vigentes.

 

“Se generó una discusión en la que la mujer solicitó que se retirara, pero el hombre se negó e intentó llevarse al bebé. Finalmente, desistió y se retiró del lugar”, informaron fuentes policiales.

Detenido en Paran&aacute; (foto Policía de Entre R&iacute;os)
Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

 

Ante esta situación, la mujer se comunicó con el 911 para informar lo sucedido. Tras la intervención del personal policial de comisaría decimotercera, se logró localizarlo en la intersección de avenida Ejército y Pablo Crausaz, donde fue demorado.

 

El fiscal interviniente dispuso su detención y que fuera alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná.

 

Otras noticias

Temas:

Paraná Detenido
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso