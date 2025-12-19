Detuvieron a un hombre por intentar llevarse a su bebé, sin el consentimiento de la madre

Una mujer se encontraba anoche en su domicilio en calle Balcar de Paraná cuando su ex pareja se presentó con la intención de ver a su bebé, a pesar de contar con medidas de restricción de acercamiento vigentes.

“Se generó una discusión en la que la mujer solicitó que se retirara, pero el hombre se negó e intentó llevarse al bebé. Finalmente, desistió y se retiró del lugar”, informaron fuentes policiales.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

Ante esta situación, la mujer se comunicó con el 911 para informar lo sucedido. Tras la intervención del personal policial de comisaría decimotercera, se logró localizarlo en la intersección de avenida Ejército y Pablo Crausaz, donde fue demorado.

El fiscal interviniente dispuso su detención y que fuera alojado en la Alcaidía de Tribunales de Paraná.

