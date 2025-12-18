Narcomenudeo: secuestraron drogas y detuvieron a un hombre en Victoria

REDACCIÓN ELONCE
Dos procedimientos simultáneos realizados por la Policía en Victoria, permitieron incautar cocaína, cannabis, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento. Elonce supo que un hombre quedó detenido.
La Policía de Entre Ríos llevó adelante dos allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por narcomenudeo, que arrojaron resultados significativos y permitieron avanzar en una causa vinculada a la comercialización de estupefacientes.
Los procedimientos se desarrollaron durante la tarde y la noche del 18 de diciembre, bajo la órbita del Juzgado de Garantías de Victoria, a cargo del doctor José Alejandro Calleja, con intervención de la Fiscalía local conducida por el doctor Eduardo Horacio Guaita.
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por personal especializado de las Divisiones Drogas Peligrosas y Grupos Especiales, dependientes de las Jefaturas Departamentales Victoria y Nogoyá, quienes actuaron de manera coordinada en los domicilios allanados. El operativo se enmarcó en una investigación en curso que buscaba desarticular una presunta red dedicada a la venta de drogas al menudeo.
Secuestro de estupefacientes y dinero en efectivo
Como resultado de los allanamientos, los efectivos lograron el secuestro de clorhidrato de cocaína fraccionado en pequeñas dosis listas para su comercialización, además de una importante cantidad de semillas y una planta de Cannabis Sativa. Durante los procedimientos también se incautaron balanzas de precisión, teléfonos celulares y diversos elementos utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias ilícitas.
Asimismo, la Policía secuestró una suma cercana al cuarto millón de pesos en efectivo, dinero que sería presuntamente producto de la actividad ilegal investigada y que quedó a disposición de la Justicia para su análisis en el marco de la causa.
Un detenido y once personas identificadas
En el marco del operativo, once personas fueron identificadas, mientras que un masculino quedó detenido e incomunicado, a disposición de la autoridad judicial interviniente. Desde la fuerza indicaron que las actuaciones continuaban para determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas y profundizar la investigación.
Las actuaciones forman parte de las tareas que se desarrollan de manera permanente para combatir el narcomenudeo en la provincia, con intervención del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. Elonce pudo saber que no se descartan nuevas medidas en el avance de la causa.