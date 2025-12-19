Vecinos aprovechan el ingreso al río en la playa del Thompson: “Somos privilegiados de poder volver a disfrutarla”

Vecinos y visitantes comenzaron a disfrutar del ingreso al río Paraná en la playa del Thompson, tras la finalización de obras de saneamiento y acondicionamiento que permitieron mejorar las condiciones del balneario municipal. La habilitación del sector permitió que los primeros bañistas ingresaran al agua de manera segura, en el marco de las obras de puesta en valor del balneario municipal.

Elonce rescató el testimonio de los primeros en instalarse en la playa para tomar sol y refrescarse en el río Paraná. Se trató de una pareja de jubilados de Paraná y Concepción del Uruguay, Juan y María, quienes destacaron las mejoras realizadas en el lugar. “Hace muchos años que no veíamos tan lindo al balneario Thompson”, expresó Juan, quien recordó que, décadas atrás, la playa era uno de los espacios más concurridos de la ciudad.

Balneario Thompson (foto Elonce)

En la oportunidad, Juan ponderó el estado de las playas de la capital entrerriana; de hecho, mencionó que ayer disfrutaron del Balneario Municipal. “El agua está limpia y es recomendable para la gente que ama la playa. Está hermoso”, señaló, al tiempo que valoró la incorporación de sombrillas y la organización del espacio.

Los vecinos consultados coincidieron en que la playa del Thompson recuperó un protagonismo que había perdido con el paso del tiempo. “Esta fue una de las mejores playas de Entre Ríos en los años 70 y 80. Hoy somos privilegiados de poder volver a disfrutarla”, sostuvo Juan, quien pidió a la comunidad cuidar el lugar.

Juan y María, los primeros en disfrutar en Balneario Thompson (foto Elonce)

Por su parte, María destacó el carácter público del balneario. “Es el lugar de todos, por eso hay que cuidarlo para que quienes vengan puedan volver y disfrutarlo”, afirmó.

Mientras tanto, se observó a más personas acercándose al sector, algunas ingresando al agua y otras instalándose bajo las sombrillas. La transparencia del río y la presencia de arena producto de los trabajos de refulado fueron aspectos señalados por los visitantes.

Servicios y recomendaciones

Desde el Municipio reiteraron la importancia de respetar las indicaciones del personal de guardavidas y cuidar las instalaciones. Además del boyado, el balneario cuenta con reposeras, sombrillas y sectores acondicionados para garantizar sombra y comodidad durante la temporada de verano.

Balneario Thompson (foto Elonce)

La habilitación del ingreso al río en la playa del Thompson marcó el inicio de una nueva etapa para el balneario municipal, que comenzó a ser nuevamente elegido por vecinos y turistas como un espacio de recreación y descanso en la ciudad.