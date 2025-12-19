Reprogramaron la Fiesta Provincial de la Torta Frita por condiciones climáticas

La organización confirmó que la Fiesta Provincial de la Torta Frita 2025, prevista para el sábado 20 de diciembre en Gobernador Mansilla, fue suspendida por el pronóstico de mal tiempo. El evento se sumará a los festejos por el aniversario de la localidad en enero de 2026.
La Fiesta Provincial de la Torta Frita 2025, de Gobernador Mansilla, fue reprogramada debido a las inclemencias climáticas previstas para este fin de semana. La decisión fue comunicada oficialmente por la organización del evento, que explicó que la medida respondió a razones de seguridad y cuidado de todas las personas involucradas en la realización de la celebración.
Según se informó, la suspensión alcanzó a la edición que estaba prevista para el sábado 20 de diciembre. Desde la organización señalaron que el pronóstico adverso obligó a adoptar esta determinación de manera responsable, con el objetivo de resguardar al público asistente, a los artistas, al personal técnico, a los artesanos, a los emprendedores y a los trabajadores que participan cada año de la fiesta.
En el comunicado difundido, los organizadores remarcaron que se priorizó el bienestar general y el normal desarrollo del evento, teniendo en cuenta las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y el disfrute de la jornada. Asimismo, destacaron la importancia de tomar decisiones preventivas ante situaciones climáticas desfavorables.
Nueva fecha en el marco del aniversario local
Como alternativa, se confirmó que la Fiesta Provincial de la Torta Frita se incorporará a los festejos por el aniversario de la localidad. En ese sentido, se anunció que el evento formará parte de la Fiesta Aniversario, que se desarrollará los días 23 y 24 de enero de 2026, en el marco de la celebración de los 136 años de la comunidad.
Desde la organización indicaron que la reprogramación permitirá mantener la propuesta original, sumando un día más de actividades a los festejos aniversario, con el mismo compromiso y entusiasmo que caracteriza a esta celebración tradicional.