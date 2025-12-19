Cómo funcionan los préstamos a tasa 0% de Mercado Pago y los requisitos

Mercado Pago ofrece créditos sin interés por hasta $10 millones, con acreditación inmediata y plazos cortos, destinada a comercios y emprendedores.
Acceder a financiamiento inmediato continúa siendo una de las principales dificultades para pequeños comercios, emprendedores y prestadores de servicios en Argentina.
En un contexto donde el crédito bancario tradicional exige requisitos formales, documentación extensa y plazos de aprobación prolongados, las soluciones digitales ganan espacio como alternativa para cubrir necesidades de capital de corto plazo.
En ese escenario, Mercado Pago amplió su oferta de financiamiento con préstamos de hasta $10 millones a tasa 0%, orientados a usuarios que operan dentro de su ecosistema.
La nueva línea de créditos forma parte de la estrategia denominada "Dinero Plus", impulsada por Mercado Pago con el objetivo de facilitar el acceso a capital de trabajo para negocios que venden a través de Mercado Libre o utilizan las herramientas de cobro de la plataforma.
La propuesta apunta a cubrir gastos operativos, inversiones en infraestructura, compra de insumos o financiamiento de acciones comerciales, sin recurrir a los mecanismos tradicionales del sistema bancario.
Créditos digitales con acreditación inmediata
Una de las principales características de esta línea de financiamiento es la acreditación inmediata del dinero en la cuenta digital del solicitante. Una vez aprobada la solicitud, los fondos se depositan de forma automática, lo que permite a los usuarios disponer del capital en el mismo día y mantener el flujo de caja necesario para la operación cotidiana del negocio.
Los montos disponibles pueden alcanzar hasta los $10 millones, aunque la cifra final depende del perfil del usuario, su historial dentro de la plataforma y el volumen de operaciones registrado. La devolución se organiza en plazos cortos de 7, 14, 21 o 28 días, una modalidad pensada para cubrir necesidades de corto plazo sin comprometer la planificación financiera de largo alcance.
Mercado Pago informó que el proceso es completamente digital y se gestiona desde la aplicación móvil, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni presentar documentación adicional. Este esquema busca reducir tiempos y simplificar el acceso al financiamiento para sectores que requieren respuestas rápidas.
Cómo funcionan los préstamos a tasa 0% de Mercado Pago
Los préstamos a tasa cero de Mercado Pago se estructuran bajo un modelo de crédito de corto plazo. El capital otorgado puede destinarse a diferentes fines vinculados a la actividad comercial, como la compra de mercadería, insumos, herramientas de trabajo o equipamiento, además del pago de proveedores y servicios asociados al funcionamiento del negocio.
También es posible utilizar los fondos para financiar campañas de promoción y marketing dentro del ecosistema digital, especialmente en Mercado Libre, donde muchos vendedores concentran su operatoria. La ausencia de intereses permite que el monto devuelto sea equivalente al capital recibido, siempre que se cumplan los plazos establecidos.
El sistema de devolución en períodos breves está diseñado para acompañar el ciclo de ventas de pequeños comercios y emprendimientos, que suelen rotar mercadería en lapsos reducidos. De esta manera, el crédito funciona como un refuerzo de liquidez que se cancela a medida que se concretan nuevas operaciones.
Requisitos para acceder al financiamiento
El acceso a esta línea de créditos no es automático para todos los usuarios de Mercado Pago. La plataforma realiza una evaluación previa basada en distintos criterios comerciales y financieros. Entre los principales requisitos se encuentran:
Ventas mínimas: haber facturado al menos $50.000 mensuales durante dos meses consecutivos, ya sea a través de Mercado Libre o mediante cobros realizados con Mercado Pago.
Historial de crédito: haber cumplido en tiempo y forma con la devolución de créditos anteriores otorgados por la plataforma, en caso de existir.
Reputación comercial: para vendedores de Mercado Libre, mantener calificaciones positivas vinculadas a tiempos de entrega, atención al cliente y cumplimiento de las operaciones.
La evaluación se realiza de manera automática a partir de la información disponible en el sistema. En función de estos parámetros, la plataforma define qué usuarios reciben la oferta de crédito y cuáles son los montos y plazos habilitados.
Cómo solicitar un crédito desde la app
El proceso de solicitud se gestiona íntegramente desde la aplicación de Mercado Pago. Los usuarios que cumplen con los criterios establecidos pueden acceder a la opción desde la sección "Créditos". El procedimiento incluye los siguientes pasos:
- Ingresar a la aplicación de Mercado Pago.
- Acceder a la sección "Créditos".
- Verificar si hay una oferta disponible según la evaluación automática del perfil.
- Seleccionar el monto del préstamo y el plazo de devolución.
- Aceptar las condiciones propuestas por la plataforma.
- Confirmar la operación para que el dinero se acredite en la cuenta digital.
Una vez acreditados, los fondos pueden utilizarse para pagos dentro del ecosistema de Mercado Pago, transferencias a cuentas bancarias o pagos a proveedores. No se aplican cargos por retiro del dinero, y el seguimiento del crédito puede realizarse desde la misma aplicación.
Condiciones de uso y seguimiento del préstamo
Mercado Pago establece que los créditos otorgados están destinados exclusivamente a fines comerciales. Los fondos deben emplearse para actividades vinculadas al negocio, como gastos operativos, compra de mercadería o pagos de servicios relacionados con la actividad. El uso para consumo personal no está contemplado dentro de esta línea de financiamiento.
La aplicación permite realizar un seguimiento detallado del crédito, con información sobre el monto adeudado, la fecha de vencimiento y el estado de los pagos. Además, el sistema incluye recordatorios automáticos para facilitar el cumplimiento de los plazos de devolución y evitar atrasos.
Una vez cancelado el préstamo, el usuario puede acceder a nuevas ofertas de financiamiento, cuyos montos y condiciones se ajustan en función del comportamiento financiero y el nivel de actividad registrado en la plataforma.
La propuesta de Mercado Pago se inserta en un contexto donde micro y pequeñas empresas enfrentan dificultades para acceder al crédito bancario tradicional. La combinación de procesos digitales, acreditación inmediata y ausencia de intereses busca atender una demanda específica de financiamiento de corto plazo.
Si bien los plazos de devolución son reducidos, la tasa 0% permite a los emprendedores contar con capital sin costos financieros adicionales, lo que facilita la reinversión en el negocio y la cobertura de necesidades operativas puntuales. Al mismo tiempo, el modelo digital le permite a la plataforma analizar el comportamiento financiero de los usuarios y ajustar futuras propuestas de crédito según su desempeño.
De esta manera, los préstamos de Mercado Pago se consolidan como una herramienta de financiamiento dentro del ecosistema digital, orientada a sostener la actividad comercial y acompañar el crecimiento de pequeños negocios y emprendimientos en Argentina. (Fuente: IProfesional)