Viví 25 de mayo: La Bersuit hizo vibrar al público con sus éxitos en el centro de Paraná

Paraná vivió el viernes por la noche una nueva edición del Paseo Viví 25 de Mayo, una propuesta cultural y comercial que convocó a miles de personas para recorrer el centro, realizar compras, disfrutar de la gastronomía local y presenciar espectáculos musicales al aire libre. La calle 25 de Mayo y el entorno de la plaza central se transformaron en el epicentro de una celebración que reunió a familias, jóvenes y turistas.

Elonce transmitió en vivo desde el lugar, con móviles que recorrieron el paseo y dialogaron con vecinos, comerciantes y músicos, reflejando el clima festivo que se extendió durante toda la noche. La propuesta volvió a consolidarse como un espacio de encuentro que combinó cultura, entretenimiento y actividad económica.

El show que encendió al público

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la presentación de La Bersuit, que hizo vibrar al público con un show cargado de energía. Desde los primeros acordes, la histórica banda logró una conexión inmediata con la gente, que coreó de manera masiva cada canción y acompañó el recital con aplausos y ovaciones.

Temas emblemáticos como Yo Tomo, Señor Cobranza y La Bolsa se ubicaron entre los más cantados por el público paranaense, aunque también hubo espacio para algunas composiciones más recientes. El despliegue musical y la puesta en escena mantuvieron encendida la fiesta frente a la plaza, en un espectáculo que se extendió durante varios minutos y cerró con un fuerte reconocimiento de la audiencia.

La palabra de los músicos

Tras el show, integrantes de la banda dialogaron con Elonce y destacaron la experiencia de tocar en un evento abierto y gratuito. Daniel Suárez afirmó que “tocar en un lugar público, gratuito y tan céntrico te permite llegar a mucha gente que quizás no te vio nunca”.

En ese sentido, comparó este tipo de presentaciones con los recitales en estadios y grandes escenarios, y remarcó el valor de encontrarse con un público que se suma de manera espontánea.

Suárez señaló además que el recital formó parte del cierre de un año intenso para la banda, con cerca de 60 conciertos en distintos puntos del país. “Cerrar en Paraná es una fiesta. Siempre es un buen momento terminar así, con gente predispuesta”, expresó, y agregó que el grupo se mostró agradecido por volver a presentarse en la ciudad luego de varios años.

La actuación de La Bersuit coronó una nueva edición del Paseo Viví 25 de Mayo, que volvió a demostrar su capacidad de convocatoria y su importancia como espacio cultural para la ciudad.