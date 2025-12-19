La Bersuit en Viví 25 de Mayo: "Cerramos el año en Paraná con un espectáculo para toda la familia"

Paraná vivirá este viernes a la noche una nueva edición del Paseo “Viví 25 de Mayo”, una propuesta para recorrer, realizar compras, disfrutar de espectáculos musicales y gastronomía.

Los comercios de la zona abrirán en horario extendido, con promociones especiales y sorteos. Habrá música en vivo y actividades recreativas, además de una acción solidaria.

Elonce transmitirá en vivo desde el lugar, con móviles que estarán recorriendo el paseo, dialogando con la gente, los comerciantes y músicos.

Los músicos de La Bersuit se mostraron emocionados por la posibilidad de tocar ante gran cantidad de personas en un espacio público y gratuito. El “Cóndor” Sbarbati, expresó a Elonce: “Nos recibieron con mucho cariño, así que aquí estamos para dar lo mejor y un espectáculo para toda la familia”.

Daniel Suárez, en tanto, dijo que “estamos agradecidos. Poder tocar en una plaza pública, donde va a haber muchas familias, está buenísimo porque atraviesa muchas generaciones, y no siempre eso puede convivir en un ámbito privado, en un espectáculo, en un show y sí en una plaza por una cuestión de comodidad. Es diferente y un desafío tocar en un lugar público, gratuito y tan céntrico. Te ve mucha gente que no te vio nunca. Tenemos cientos de shows en estadios y lugares gigantes, pero es con un público que va predispuesto a esa fiesta".

“Sabemos que el público paranaense va a venir predispuesto a pasarla bien y estamos agradecidos porque hacía muchos años que no estábamos por acá. Eso es una revancha de ya 10 años de no haber venido”, agregó.

Dijo que “este es el cierre de año, tuvimos cerca de 60 conciertos por todos lados. Cerramos en Paraná y es una fiesta. Siempre es un buen momento cerrar así, no de local, pero con gente que sabemos que está predispuesta”.

Expresó que “tenemos la fortuna y la suerte de tener muchas canciones que se metieron en el inconsciente de la gente, de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Muy raro que no aparezca un Yo Tomo, un Señor Cobranza, La Bolsa. Queremos también mostrar algunas de las canciones nuevas. Es lindo mostrar esas canciones por primera vez para la gente”.

Por su parte, Juan Subirá, dijo que el disco “Hijos del culo” cumplió 25 años y remarcó que “fue un disco importante en nuestra carrera, bastante extensa. Todo este año estuvimos festejando los 25 años tocando por todo el país y también en muchos otros países. Estuvimos en España, en Montevideo, en Quito. Seguimos con ese plan. La gente realmente se copó con esta invitación. Es un disco muy emblemático de la banda”.

“Seguramente nos vamos a dar una vuelta por el predio un rato antes para pasear, para ver todo lo que hay, las muestras gastronómicas y pasarla lindo”, dijo El Cóndor, mientras que Daniel Suárez indicó que “nos gustaría ir a pescar pero tendríamos que encontrar el momento”. Elonce.com