Viví 25 de Mayo: "Este año sumamos más comercios, gastronomía y espectáculos"

Paraná vivirá este viernes a la noche una nueva edición del Paseo “Viví 25 de Mayo”, una propuesta para recorrer, realizar compras, disfrutar de espectáculos musicales y gastronomía.

Los comercios de la zona abrirán en horario extendido, con promociones especiales y sorteos. Habrá música en vivo y actividades recreativas, además de una acción solidaria.

Elonce transmitirá en vivo desde el lugar, con móviles que estarán recorriendo el paseo, dialogando con la gente, los comerciantes y músicos.

Al respecto, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, expresó a Elonce que “esto nace por una iniciativa privada, una iniciativa de algunos comercios de calle 25 de Mayo que dijeron vamos a hacer algo, vamos a cortar la calle, vamos a crear un paseo. Y nosotros como municipio dijimos que sí, vamos a sumarle valor a esto. El año pasado salió un evento enorme y este año queremos redoblar la apuesta con más comercios, más gastronomía, más espectáculos y, por supuesto, con un cierre de lujo con La Bersuit”.

En ese sentido, dijo que “es un lujo tenerlos acá. Para mí, que nací en los ´90, La Bersuit marcó gran parte de mi infancia y mi adolescencia con sus temas y canciones. Esperemos que se sientan a gusto en Paraná, los recibimos con mucho calor en este diciembre. Esperamos que la gente se sume y sabemos que va a salir todo bien. Está todo organizado".

Por su parte, Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo de la Municipalidad, destacó el rol del estado en facilitar este tipo de eventos, así como la importancia de que los comercios locales puedan aprovechar esta actividad. “Estamos muy contentos y muy orgullosos de que una iniciativa privada se traslade al municipio. La intendenta, personalmente, tomó el guante, recibió a los comerciantes, se tradujo en una planificación y en una acción concreta, un paseo donde intentamos, a través de un hecho artístico, cultural, gastronómico y comercial, generar más ventas”, señaló.

También habló de la importancia de la oferta gastronómica y comercial del evento. “Todos los negocios de calle 25 de Mayo, San Martín, Cervantes y las adyacencias, van a estar abiertos hasta altas horas de la noche, es un excelente momento para la buena venta que necesita el comercio. Nosotros intentamos ser un estado facilitador”, remarcó.

Sobre la organización del evento y la instalación del escenario, comentó que "desde las 22 del jueves todas las áreas municipales están trabajando. Hoy a la mañana nos levantamos temprano para seguir. Hoy, en la antesala del verano, le contamos al país que tenemos un espectáculo enorme, con cuatro bandas".