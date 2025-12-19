La ciudad celebró Viví 25 de Mayo: los testimonios de una noche de música y alegría para toda la familia

Una noche para recorrer, comer y escuchar música

El evento Viví 25 de Mayo se desarrolló con una amplia convocatoria de público que se acercó a disfrutar de una propuesta integral al aire libre, combinando música en vivo, gastronomía y recreación. Desde temprano, la calle comenzó a poblarse de familias, grupos de amigos y visitantes que aprovecharon la noche para pasear, sentarse a comer y compartir actividades culturales en un entorno urbano transformado para el disfrute colectivo.

Durante la transmisión, distintas personas relataron cómo vivieron la experiencia. Familias completas coincidieron en que la iniciativa resultó una opción atractiva para salir, recorrer y disfrutar sin necesidad de trasladarse lejos. “Vinimos a comer algo rico y a quedarnos a escuchar música”, comentó uno de los vecinos entrevistados, mientras otros destacaron que ya se sentían “de vacaciones”, celebrando el cierre del año lectivo y la posibilidad de relajarse en un espacio abierto.

A metros del escenario principal, los asistentes disfrutan de una noche llena de música y buena onda. La Asociación Litoraleña de Blues se encargó de brindar un show de apertura espectacular, que atrajo a una multitud que se adueñó de las calles, disfrutando del evento en familia y con amigos.

En un recorrido por el lugar, los testigos del evento compartieron su experiencia. Eduardo comentó: "Por primera vez viéndolos. Con mi esposa, disfrutando de la buena música. Los músicos son muy buenos, me encanta el blues, así que espectacular".

El protagonismo del público y el clima familiar

Uno de los aspectos más mencionados por los asistentes fue el carácter familiar del evento. Niños, jóvenes y adultos participaron de las distintas propuestas, desde juegos y peloteros hasta espectáculos musicales. Los más chicos se animaron a hablar ante las cámaras y contaron que disfrutaban tanto de la música como de las opciones gastronómicas disponibles, mientras esperaban el inicio de las bandas.

Grupos de amigos y parejas también valoraron la diversidad de la programación. “Es una propuesta muy variada, con música para todos los gustos”, señalaron algunos entrevistados, que previamente habían recorrido otros puntos de la ciudad antes de sumarse al paseo. En ese sentido, destacaron que este tipo de eventos permiten redescubrir la zona céntrica y generar movimiento en un espacio que no siempre se utiliza de esta manera.

Música, arte y recreacion para disfrutar en familia

Como contó Damián: "Es la primera vez que vengo a este evento y la estoy pasando bastante bien. Me invitaron y, como siempre hay que apostar a lo local, aquí estoy, disfrutando con amigos".

Gastronomía, comercio y movimiento urbano

A lo largo de 25 de Mayo se instalaron puestos gastronómicos que ofrecieron papas fritas, pizzas, bebidas y opciones clásicas como cerveza y fernet. Los responsables de algunos stands indicaron que la respuesta del público fue muy positiva y que la gente “pasa, compra y se queda a disfrutar”, aprovechando las mesas y sillas dispuestas sobre la calle.

Además del paseo gastronómico, varios locales comerciales permanecieron abiertos, lo que permitió a los asistentes combinar el recorrido cultural con compras. “Es una buena oportunidad para mirar precios y entrar a los negocios”, comentó una vecina, resaltando el impacto del evento en la actividad comercial de la zona.

La importancia de los espacios culturales abiertos

Entre las voces recogidas durante la transmisión, se destacó la reflexión de una asistente sobre el valor de estas iniciativas. La vecina subrayó que los eventos culturales al aire libre facilitan el acceso a la cultura y fomentan el encuentro social. “Es importante que estos espacios no sean un privilegio, sino algo para todos”, expresó, en referencia a la posibilidad de compartir música y actividades sin barreras económicas.

Otros entrevistados coincidieron en que Viví 25 de Mayo permitió apropiarse del espacio público de una manera distinta, sentarse en la calle, tomar mate o tereré y disfrutar del clima nocturno. Familias provenientes de otras ciudades también señalaron que el paseo resultó “muy lindo” y destacaron la combinación de música, gastronomía y recreación.

Por su parte, los estudiantes también se hicieron presentes, celebrando el fin de la cursada y el comienzo de las vacaciones. "Nos encanta la propuesta, siempre venimos a estos eventos como la Fiesta del Mate, son eventos para disfrutar", señaló un grupo de amigos, mientras degustaban cervezas artesanales.

La opinión de los asistentes sobre la iniciativa cultural

El entusiasmo por el evento se reflejó en las respuestas de quienes asistieron, muchos de los cuales valoraron la oportunidad de disfrutar de una propuesta cultural al aire libre y accesible para todos. "Hermoso, le hace falta esto a la ciudad, debería hacerse más seguido, como mínimo una vez cada 15 días", dijo otro asistente, quien estuvo acompañado por su familia, destacando la organización de la Municipalidad.

Transmisión especial "Viví 25 de Mayo"

Este tipo de eventos culturales no solo permiten que los paranaenses disfruten de la música y la gastronomía local, sino que también fomentan el encuentro y la integración social. Como aseguró otro de los presentes: "Es un placer disfrutar de la buena música y todo lo que ofrece el evento. Qué bueno que la ciudad apoya estos espacios".

Balance positivo y continuidad de la propuesta

Con una importante circulación de gente durante toda la noche, Viví 25 de Mayo dejó un balance positivo entre quienes participaron. El público valoró la organización, la variedad de propuestas y el ambiente distendido que se generó a lo largo del recorrido. La expectativa por la continuidad de los espectáculos musicales y la repetición de este tipo de eventos quedó reflejada en los testimonios, que coincidieron en señalar la iniciativa como una alternativa atractiva para compartir en familia y con amigos.