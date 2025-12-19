"Plim Plim" emocionó al hablar de su camino solidario junto a Once por Todos: "la gente quiere ayudar"

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de Viví 25 de Mayo, el reconocido payaso Plim Plim dialogó con Elonce y repasó su historia de compromiso social, su presente laboral y los más de 90 mil pañales reunidos a lo largo de años de las jornadas solidarias Once por Todos.
Durante la transmisión especial del evento Viví 25 de Mayo, el payaso Plim Plim fue uno de los protagonistas de la tarde con su contacto con el público. Con su presencia habitual en encuentros comunitarios y las propuestas solidarias como el Once por Todos, el personaje dialogó con Elonce y compartió detalles de su recorrido, marcado por la solidaridad, la constancia y el vínculo cercano con la gente.
El encuentro se dio en el marco de una cobertura especial, donde los conductores destacaron que Plim Plim es una figura reconocida en la ciudad y en distintos puntos de la provincia, ya que “donde hay un evento, generalmente está siempre con su fin solidario”. En ese contexto, el payaso explicó cómo atravesó el último tiempo y cuál es su situación actual.
Su presente y el trabajo cotidiano
Plim Plim relató que actualmente se encuentra trabajando de manera independiente, realizando publicidades y presentaciones, luego de que este año no se concretaran algunas de las campañas solidarias tradicionales. “Ahora estoy trabajando como siempre haciendo publicidades, así que estoy trabajando para mí, que me viene bien”, explicó durante la charla.
En ese sentido, hizo referencia a su jubilación y señaló que los ingresos no son suficientes, por lo que continúa apostando al trabajo diario para sostenerse. A pesar de ello, remarcó que mantiene intactas sus ganas de seguir participando de iniciativas solidarias, una marca registrada de su trayectoria.
La respuesta de la gente y el vínculo con la comunidad
Durante la entrevista, Plim Plim contó que en la calle muchas personas se le acercan con muestras de afecto y, en algunos casos, con la intención de colaborar económicamente. Sin embargo, aclaró que decidió no aceptar dinero mientras no esté en marcha una colecta formal. “Cuando salí, algunos me querían dar dinero pensando que estaba juntando, pero les dije que no. La gente quiere ayudar”, explicó a Elonce.
Los conductores destacaron ese gesto y subrayaron el nivel de compromiso y honestidad que siempre caracterizó al payaso, quien se convirtió en un símbolo de la solidaridad local y un sello de la jornada solidaria Once por Todos.
Años de campañas y un número que impacta
Uno de los momentos más emotivos de la charla fue cuando Plim Plim repasó los resultados de su trabajo solidario a lo largo de los años en el Once por Todos. Consultado sobre la cantidad de pañales reunidos, precisó que desde que inició su labor llegó a un total cercano a los 90 mil. También recordó hitos como el año 2017, cuando logró reunir más de 23 mil pañales que fueron trasladados en un camión hasta la Sala Mayo.
Ese dato generó sorpresa y reconocimiento, donde se destacó el nivel de compromiso sostenido en el tiempo y la respuesta de la comunidad a cada convocatoria.
Un nuevo aniversario y el agradecimiento final
En un clima distendido, Plim Plim también comentó que cumpliría 70 años el próximo 24 de junio, fecha que coincidía con cumpleaños de reconocidas figuras del fútbol argentino, lo que despertó risas y aplausos.
Finalmente, agradeció el espacio brindado, el cariño del público y el acompañamiento permanente. Se despidió con el deseo de reencontrarse el año próximo en nuevas ediciones de Once por Todos y en futuras acciones solidarias.