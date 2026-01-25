Denunciaron penalmente a un guardavidas por no auxiliar a un kayakista: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”

El Municipio de Villa Gesell radicó una denuncia penal por abandono de persona contra un guardavidas que, en lugar de auxiliar a un náufrago, grabó la escena con su celular mientras profería insultos y burlas. El hecho, que generó una fuerte indignación en la comunidad y repercusión en redes, ocurrió en la zona del muelle de la ciudad balnearia.

Según detalló la denuncia presentada por el Municipio, el incidente se registró entre las 8 y las 10 cuando el trabajador advirtió que un kayak había volcado en una canaleta y su ocupante estaba a la deriva, publicó Cadena3.

Lejos de activar los protocolos de rescate, el guardavidas optó por filmar el episodio y pronunció una frase lapidaria: “Lo voy a dejar ahí hasta lo último, que aprenda”.

Un guardavidas filmó a un hombre que necesitaba ayuda sin auxiliarlo "para que aprenda" y fue denunciadohttps://t.co/I5QUq0ATGi pic.twitter.com/2LxilDD81J — El Fundador (@fundadorgesell) January 24, 2026

Video polémico y declaraciones preocupantes

El video que ya fue incorporado a la causa judicial muestra al trabajador en un estado de exaltación debido a conflictos personales, según consignan las actuaciones preliminares. En el registro se lo escucha decir: “Encima estoy re cruzado, ya estoy recontra caliente”, mientras la víctima permanecía sin asistencia en el agua. En otro tramo del audio, describe con desprecio cómo el kayak se desplazaba peligrosamente: “Quedó boyando como una boya… ahí lo tenés a punto de colisionar”.

Desde el Ejecutivo local aclararon que el guardavidas denunciado no integra el Cuerpo de Guardavidas Municipal, el cual se rige por estrictos protocolos de capacitación y resguardo de la vida humana. Se trata de un trabajador que presta servicio en un sector concesionado de la playa. Ante esta situación, las autoridades municipales notificaron también a los organismos provinciales para iniciar una investigación administrativa paralela al proceso penal.

Investigación y posibles sanciones

La presentación judicial busca determinar si la conducta del trabajador configura un incumplimiento de los deberes de cuidado exigibles a quienes ejercen funciones vinculadas a la seguridad de bañistas y turistas. La denuncia fue radicada bajo la figura penal de abandono de persona, dada la presunta omisión de auxilio a alguien en situación de riesgo, mientras el guardavidas priorizaba su “bronca personal” en lugar de intervenir de inmediato.

Además de la investigación penal, el Municipio informó que se avanzará con actuaciones administrativas para evaluar responsabilidades y posibles sanciones por parte de los organismos provinciales correspondientes.