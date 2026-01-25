Adolescente se tiró a un canal para rescatar a su hermano menor, lo arrastró la corriente y está grave

Un adolescente de 13 años se encuentra en estado crítico luego de intentar rescatar a su hermanito de 5 años, quien había caído a una acequia desbordada durante un fuerte temporal que azotó la ciudad de Godoy Cruz, en Mendoza. El dramático incidente ocurrió el viernes por la noche, en el barrio Suárez, cuando el joven fue arrastrado por la corriente y quedó atrapado bajo un puente.

En los últimos días, la provincia fue afectada por intensas lluvias que provocaron la crecida de las acequias, representando un riesgo para los habitantes de las zonas más vulnerables. Fue en ese contexto de emergencia climática cuando el niño de 5 años cayó al agua, mientras que su hermano mayor, sin pensarlo, se arrojó para intentar salvarlo.

Un rescate que dio un giro fatal

A pesar de haber logrado poner a salvo a su hermanito, la situación dio un giro dramático. La corriente del agua arrastró al joven y lo atrapó debajo de un puente de cruce de calle. Los vecinos del barrio, ante la urgencia del momento, intentaron ponerse en contacto con el 911, pero las líneas telefónicas se encontraban colapsadas debido a la cantidad de emergencias reportadas por el temporal, publicó TN.

En un acto desesperado, varios de los residentes del lugar levantaron el puente para intentar liberar al chico, quien había quedado atrapado debajo. Cuando lograron sacarlo del agua y comenzaron a reanimarlo, se dieron cuenta de que no presentaba signos vitales.

La reanimación que dio esperanza

Fue entonces cuando, en medio de la angustia y la desesperación, personal de Bomberos Voluntarios y efectivos policiales, alertados por la hija de uno de los bomberos que vive en la zona, llegaron al lugar y comenzaron de inmediato con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Durante más de 25 minutos, los rescatistas trabajaron hasta que, tras aplicar descargas eléctricas, el joven logró recuperar el pulso.

En medio de la tensión, se produjo un cruce entre los vecinos y los rescatistas debido a la demora del sistema de emergencias, lo que aumentó aún más la angustia de los presentes.

El traslado al hospital y el diagnóstico

Finalmente, el joven fue trasladado en estado crítico al hospital de niños Humberto Notti, con diagnóstico de asfixia por inmersión tras haber permanecido más de 10 minutos bajo el agua. Ingresó con asistencia respiratoria mecánica y permanece en estado grave. Los médicos trabajan para estabilizar su condición, mientras la familia y los vecinos mantienen la esperanza de su recuperación.

Este heroico y trágico episodio dejó una profunda huella en la comunidad, que sigue conmocionada por el coraje y sacrificio del hermano mayor, quien, a pesar del desenlace fatal para él, logró salvar la vida de su pequeño hermanito.