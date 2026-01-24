Bomberos le salvaron la vida a un nene que se había ahogado en la pileta

El nene de 2 años había caído a la pileta de su casa. Su padre lo tomó en brazos y lo llevó rápidamente al cuartel de bomberos, donde le salvaron la vida.
Bomberos Voluntarios de Roldán le salvaron la vida a un nene que se había ahogado en la pileta.
Mateo, de 2 años cayó a la piscina de su casa. Al advertir la situación, su papá lo tomó en brazos y salió desesperado a pedir ayuda. Viven a dos cuadras del cuartel de Bomberos y fue al primer lugar que asistió.
Al llegar, los bomberos que se encontraban de guardia le realizaron prácticas de reanimación cardiopulmonar al niño y lograron salvarle la vida. Luego fue derivado al Hospital de Niños de Zona Norte, donde se recuperó y este viernes le dieron el alta.
“Gracias a los bomberos de Roldán hoy Mateo está vivo”, expresó su mamá.
Los bomberos que participaron del rescate fueron Matías y Carlos, quienes destacaron la importancia del trabajo en equipo y la formación permanente. “Todavía no caemos. Aportamos nuestro granito de arena y hoy Mateo está bien, eso es lo más importante”, relató uno de ellos a El Tres.
El otro bombero contó cómo se vivieron los momentos previos a la llegada del padre del niño: “El miércoles, antes de que llegue el padre de Mateo, nos encontrábamos haciendo tareas de mantenimiento en el cuartel. Empezamos a escuchar bocinazos y gritos, cuando nos damos vuelta lo vemos al hombre con la criatura desvanecida. Cuando nos relató lo que había pasado comenzamos con las tareas de primeros auxilios, como se ve en el video. Una vez que logramos estabilizarlo lo trasladamos al hospital”.
El niño fue asistido de urgencia en el cuartel y se recupera favorablemente en el Hospital de Niños de Rosario.
A partir de lo ocurrido, los bomberos hicieron un fuerte llamado a la comunidad sobre la importancia de capacitarse en reanimación cardiopulmonar.
“Ese es el mensaje que queremos dar: que la gente tome conciencia de la importancia de hacer estos cursos para marcar la diferencia a la hora de encontrarse con una situación como la de Mateo”, señalaron.