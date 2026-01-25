Ola de frío extremo en EE. UU: cierres de escuelas, hogares sin electricidad y vuelos cancelados

Estados Unidos enfrenta una ola de frío extremo que está afectando a dos tercios de su territorio, con fuertes nevadas y heladas que han obligado a más de 20 estados a activar protocolos de emergencia para este fin de semana. El sistema invernal, que comenzó a avanzar desde el centro del país, está dejando una estela de precipitaciones de nieve y aguanieve, y se espera que en las próximas horas continúe su avance hacia el este, golpeando con fuerza zonas de Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas.

En Nueva York, la ciudad más poblada del país, las escuelas estarán cerradas el lunes debido a la magnitud de la tormenta. La ciudad de los rascacielos se prepara para una acumulación de nieve y hielo de entre 17 y 27 centímetros (7 a 11 pulgadas), lo que podría ocasionar serias dificultades en las calles y el transporte público. Las temperaturas mínimas en la región caerán hasta los -9 °C (15 °F), lo que pone en alerta a los residentes de la ciudad y otras áreas cercanas.

Además, el impacto de la tormenta está dejando a miles de personas sin electricidad, especialmente en Texas, donde más de 47.000 hogares están sin servicio, lo que recuerda a los residentes de este estado los graves apagones sufridos en 2021. La situación es similar en Luisiana, donde otros 52.000 hogares también están sin energía eléctrica.

Vuelos cancelados y caos en los aeropuertos

La tormenta invernal ha tenido un impacto significativo en la industria de la aviación, con miles de vuelos cancelados a lo largo del fin de semana. Según datos de FlightAware, más de 13.500 vuelos han sido cancelados en todo el país desde el sábado, y se espera que alrededor de 9.600 vuelos más sean anulados solo el domingo, lo que representa el mayor evento de cancelaciones desde el inicio de la pandemia.

Este masivo caos aéreo ha generado incertidumbre para los viajeros que se dirigían a diversos destinos nacionales e internacionales, especialmente en aeropuertos de ciudades como Dallas, Houston y Chicago, que han sido algunos de los más afectados. El 29% de todos los vuelos de salida del sábado fueron cancelados, lo que ha generado largas filas y demoras en los aeropuertos, mientras los pasajeros intentan reacomodar sus planes de viaje.

El pronóstico continúa siendo adverso

El Servicio Nacional de Meteorología sigue de cerca la evolución de la tormenta y advierte que el frío persistirá durante los próximos días, lo que aumenta el riesgo de accidentes de tránsito y afectaciones en los servicios básicos. Además de las intensas nevadas, se prevé que los vientos fuertes agraven las condiciones de visibilidad y de seguridad, sobre todo en las zonas más afectadas del país.

Mientras tanto, las autoridades instan a los ciudadanos de los estados impactados a mantenerse alerta, seguir las recomendaciones de seguridad y, en la medida de lo posible, evitar viajes innecesarios hasta que las condiciones mejoren. La ola de frío extremo ha dejado claro que la infraestructura de los estados más afectados aún enfrenta retos en términos de preparación ante fenómenos climáticos extremos.