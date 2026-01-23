Nueva York activa el estado de emergencia ante una tormenta de nieve récord

El estado de Nueva York declaró este viernes el estado de emergencia ante la llegada de una de las tormentas de nieve más intensas de los últimos años, acompañada por una ola de frío extremo que afectará tanto a grandes centros urbanos como a regiones rurales. La medida fue adoptada para anticipar riesgos y garantizar la disponibilidad de recursos logísticos, sanitarios y operativos frente al impacto del fenómeno meteorológico.

Según información oficial difundida por el Gobierno estatal y reportada por CBS News, el sistema invernal provocará fuertes nevadas, ráfagas de viento y temperaturas bajo cero que podrían complicar la circulación, generar interrupciones eléctricas y alterar servicios esenciales. Las previsiones señalan que el evento se extenderá durante varios días y tendrá mayor intensidad entre jueves y viernes.

Zonas con mayores acumulaciones

Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional indican que sectores del oeste recibirán entre 5 y 15 centímetros de nieve, mientras que en el norte podrían acumularse hasta 30 centímetros. En áreas como Watertown y la meseta de Tug Hill se esperan registros aún más elevados, con posibles acumulaciones adicionales que rondarían los 45 centímetros.

En esas regiones, la combinación de nieve y viento podría reducir la visibilidad casi a cero, lo que representa un riesgo significativo para el tránsito vehicular y las tareas de asistencia. Las autoridades advirtieron que las condiciones podrían deteriorarse rápidamente, especialmente durante la noche.

Nieve en Nueva York. Foto: Reuters.

Además, el frío extremo generará sensaciones térmicas cercanas a los -40°C en el norte del territorio. En el resto del estado, las temperaturas también se mantendrán por debajo de cero durante varios días consecutivos.

Despliegue de recursos y operativos

Frente a este escenario, Nueva York activó su Centro de Vigilancia Estatal, que funciona las 24 horas, y movilizó a miles de trabajadores para tareas de prevención y respuesta. El Departamento de Transporte dispuso casi 3.700 operarios, más de 1.600 camiones quitanieves y cientos de máquinas pesadas para despejar rutas y accesos estratégicos.

La Thruway Authority también puso en funcionamiento su propio esquema de emergencia, con personal y maquinaria destinados al mantenimiento de autopistas y corredores troncales. A su vez, se almacenaron miles de toneladas de sal para evitar la formación de hielo en las calzadas.

Nieve en Nueva York. Foto: Reuters.

Las compañías eléctricas, por su parte, mantienen cuadrillas de reparación preparadas para actuar ante eventuales cortes de energía, una situación frecuente durante este tipo de tormentas.

Recomendaciones y próximos días

Las autoridades recomendaron a la población limitar desplazamientos, revisar sistemas de calefacción y abastecerse con insumos básicos ante posibles demoras en el transporte. También se pidió seguir la información oficial para conocer cierres de rutas y alertas locales.

El pronóstico anticipa que un nuevo sistema podría avanzar durante el fin de semana hacia el sur del estado, incluyendo la ciudad de Nueva York, lo que extendería el período de inestabilidad y las complicaciones operativas.

Mientras continúan las tareas de prevención, los organismos estatales mantienen el monitoreo permanente del temporal para evaluar medidas adicionales si las condiciones se intensifican.