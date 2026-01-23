Fuertes lluvias provocan deslizamientos fatales en Nueva Zelanda: hay muertos y desaparecidos

Al menos dos personas murieron y varias permanecen desaparecidas tras una serie de deslizamientos de tierra registrados en Nueva Zelanda, en medio de fuertes lluvias que afectaron amplias zonas de la Isla Norte. Los derrumbes impactaron sobre viviendas y un complejo turístico, lo que obligó a desplegar operativos de rescate durante toda la jornada.

Las emergencias se produjeron durante la madrugada y la mañana del jueves, cuando el temporal generó inestabilidad en el terreno y provocó desprendimientos de laderas en distintos puntos de la región. Los equipos de socorro trabajaron con maquinaria, perros rastreadores y personal especializado para remover escombros y localizar a posibles víctimas.

Derrumbe sobre una vivienda

El primer episodio ocurrió en la comunidad de Welcome Bay alrededor de las 4:50, cuando un alud alcanzó una casa particular. Dos personas lograron salir por sus propios medios, mientras que otras dos quedaron atrapadas en el interior.

Horas más tarde, los rescatistas recuperaron los cuerpos de las víctimas fatales. El sector quedó aislado para facilitar las tareas de evaluación estructural y prevenir nuevos desprendimientos.

Deslizamiento en Nueva Zelanda. Foto: AP.

Campamento afectado en Monte Maunganui

Un segundo deslizamiento se registró en la base del Monte Maunganui, donde los escombros impactaron sobre el Beachside Holiday Park. El derrumbe alcanzó vehículos, casas rodantes y un bloque de servicios, lo que generó importantes daños materiales.

En ese lugar se reportaron personas desaparecidas y continuaban las tareas de búsqueda entre restos de tierra, barro y estructuras colapsadas. Hasta el cierre de la jornada no se habían confirmado nuevos hallazgos, aunque el operativo seguía activo.

Deslizamiento en Nueva Zelanda. Foto: AP.

Las autoridades indicaron que la cantidad de personas sin localizar se mantiene en una cifra reducida, pero la situación aún no estaba completamente esclarecida.

Temporal e inundaciones en la región

Las precipitaciones persistentes también provocaron inundaciones y complicaciones en rutas cercanas. En otro sector de la Isla Norte, un hombre fue reportado como desaparecido después de ser arrastrado por el agua mientras circulaba por una carretera anegada.

El gobierno local recomendó extremar precauciones y seguir las indicaciones de seguridad ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas. Las tareas de monitoreo del terreno y asistencia a los afectados se mantenían en distintas localidades.

El fenómeno volvió a poner en alerta a Nueva Zelanda, donde las lluvias intensas y la inestabilidad del suelo generan periódicamente este tipo de emergencias, especialmente en zonas costeras y montañosas.