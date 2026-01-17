 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Un argentino terminó internado en Punta del Este tras ser golpeado por una ola

17 de Enero de 2026
El turista trasladado al hospital
El turista trasladado al hospital Foto: Semanario La Prensa

Un hombre de 50 años que vacacionaba en Punta del Este terminó hospitalizado al ser golpeado por una ola en la playa Zorba. Fue rescatado por los guardavidas.

Un turista argentino de 50 años fue golpeado por una ola en Punta del Este y tras ser rescatado por guardavidas, terminó internado con una posible lesión cervical.

 

El hecho ocurrió este viernes pasado el mediodía, cuando el hombre se encontraba en la playa Zorba, ubicada en la parada 5 de la Playa Brava, cerca de la Avenida Roosevelt, zona conocida por sus buenas olas para la práctica de surf y bodyboard.

 

Desde el municipio de Maldonado, indicaron que “sufrió un fuerte golpe provocado por una ola. El equipo de la Brigada de Guardavidas realizó el rescate y los primeros auxilios hasta la llegada de una unidad de emergencia móvil”.

Tras la atención médica en el lugar, el turista fue inmovilizado y trasladado a un centro de salud, donde se le diagnosticó una posible lesión cervical.

 

Según las primeras informaciones, el hombre habría sufrido una lesión en la columna, a la altura de las vértebras cervicales, como consecuencia del fuerte impacto de una ola que lo tomó desprevenido.

 

La playa donde ocurrió el incidente es frecuentada por deportistas acuáticos debido a sus buenas condiciones, aunque también puede resultar peligrosa por la intensidad del oleaje.

 

