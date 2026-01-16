Vacaciones de verano 2026: detalles de las opciones de Brasil, la costa argentina y el Caribe

REDACCIÓN ELONCE
Las opciones para vacacionar en el país y en el exterior muestran cambios en los hábitos de los argentinos. En diálogo con Elonce, desde una agencia de viajes de Paraná, se analizaron los precios, destinos más elegidos y recomendaciones clave para viajar y planificar vacaciones para 2027.
Viajar en 2026 se consolidó como una prioridad para miles de argentinos, que optaron por la costa argentina, Brasil y el Caribe al momento de planificar sus vacaciones, en un contexto de cambios económicos y nuevas modalidades de consumo turístico.
Así lo explicó a Elonce Lucía López Osuna, representante de Paraná Tur, quien brindó un detallado panorama sobre ventas, valores, destinos más buscados y recomendaciones para quienes planean viajar dentro y fuera del país.
La costa argentina: ventas de último momento
Al analizar el movimiento turístico nacional, López Osuna indicó que la costa argentina volvió a posicionarse como una de las opciones más populares durante el verano, aunque con particularidades. Explicó que enero comenzó “un poco dormido” y que las ventas se activaron en los últimos días, principalmente con decisiones de último momento.
“Lo más popular en verano sigue siendo la costa argentina. Las personas reciben las vacaciones casi de un día para el otro y buscan salir rápido”, relató. Entre los destinos más elegidos mencionó Mar del Plata, Villa Gesell, Mar de Ajó, Santa Teresita, San Bernardo y Pinamar.
Sin embargo, aclaró que la temporada fue más floja en comparación con años anteriores. “Eso tiene una explicación clara: hoy es muy conveniente viajar a Brasil, sobre todo al sur, por el tipo de cambio”, señaló.
Brasil, el gran competidor
Según detalló la entrevistada, el valor del real frente al peso argentino —ubicado alrededor de los 270 pesos— convirtió a Brasil en una alternativa altamente competitiva frente a los destinos nacionales. “La lección está ahí: una familia puede gastar prácticamente lo mismo en la costa argentina que en el sur de Brasil”, afirmó.
Como ejemplo, explicó que un paquete a Mar del Plata ronda los 500.000 pesos por persona, mientras que viajar al sur de Brasil puede costar entre 600.000 y 700.000 pesos, dependiendo del hotel y los servicios contratados. “La diferencia real es la cantidad de horas arriba del colectivo, pero en precios están muy parejos”, remarcó.
Ese paquete nacional suele incluir siete noches de alojamiento, desayuno y traslado desde Paraná, una modalidad que se repite en muchas propuestas internacionales terrestres.
Florianópolis, Camboriú y Bombinhas
Entre los destinos más elegidos del sur de Brasil, López Osuna destacó a Florianópolis y Camboriú, dos clásicos que mantienen alta demanda temporada tras temporada. No obstante, hizo especial hincapié en Bombinhas, al que definió como “la playa más linda del sur de Brasil”.
“Es una playa muy elegida por familias, jóvenes y adultos. En enero y febrero explota, pero lo bueno es que cerca hay otras opciones mucho más tranquilas”, explicó. En ese sentido, recomendó zonas cercanas como Mariscal y Cuatro Islas, ideales para quienes buscan descanso y menor concurrencia.
Recomendaciones: pagos, seguridad y aplicaciones
Consultada sobre las precauciones para quienes viajan a Brasil, la agente de viajes fue contundente: “No recomendamos usar tarjetas de crédito ni de débito”. Según explicó, en restaurantes, bares y puestos ambulantes pueden darse casos de clonación de tarjetas mediante dispositivos ocultos en los posnet.
“Eso no solo te arruina las vacaciones, sino el año completo”, advirtió. Si bien reconoció que los bancos implementaron nuevos sistemas de seguridad, sostuvo que lo ideal es manejarse con efectivo o con aplicaciones de pago digital.
En ese marco, destacó el uso de Pix, el sistema brasileño equivalente al pago con QR en Argentina. “Es más seguro, funciona muy bien y te da el mejor cambio”, aseguró. También mencionó aplicaciones compatibles como Cocos, Velo y Astropay, que permiten pagar de forma digital sin exponer tarjetas físicas.
El fin del Impuesto País y el uso del dólar
Respecto al reciente anuncio sobre la eliminación del Impuesto País, López Osuna aclaró que las agencias de viajes ya venían operando mayoritariamente en dólares. “Nosotros pagamos todo en dólares. El impuesto ya no nos impactaba demasiado”, explicó.
En cuanto al cambio de divisas, indicó que en ciudades brasileñas cercanas a la frontera argentina se acepta mejor el peso, como en Porto Alegre, Capão da Canoa y Torres. Sin embargo, a medida que se avanza hacia el norte, el dólar —especialmente el dólar blue— es más valorado y ofrece mejor cotización.
El norte de Brasil y el auge del Caribe
Al ampliar el análisis, la entrevistada sostuvo que el argentino “viaja más y viaja distinto”. Según relató, muchas personas que antes destinaban sus ahorros a bienes materiales hoy priorizan experiencias. “Ahorrás 5.000 dólares y te querés ir de viaje”, describió.
Esa tendencia impulsó el crecimiento del norte de Brasil y del Caribe, favorecido además por mejoras en la conectividad aérea. Destacó nuevas rutas desde Rosario hacia Florianópolis y Cabofrío, y subrayó el impacto de Arajet, que conectó Argentina con Punta Cana.
“Punta Cana y Bayahíbe se volvieron súper elegidos por el precio que tiene hoy un all inclusive”, señaló.
¿Brasil o Caribe? Precios similares
Ante la consulta sobre si el Caribe es más caro, López Osuna fue clara: “No, están prácticamente en lo mismo”. Explicó que una semana all inclusive en el norte de Brasil ronda entre 1.800 y 1.900 dólares, valores similares a los del Caribe fuera de temporada alta.
“La diferencia aparece en temporada alta. Si querés salir ya mismo, puede subir a 2.500 dólares o más”, detalló. Por eso, recomendó viajar fuera de los meses pico: diciembre, enero, febrero, marzo y julio.
“No solo es una cuestión de precio, sino de calidad turística. No es lo mismo Camboriú en marzo que en enero”, afirmó. En el caso del Caribe, explicó que la temporada alta se concentra más en julio que en enero.
Viajes a largo plazo y destinos exóticos
Finalmente, la representante de Paraná Tur destacó una tendencia en crecimiento: la planificación de viajes con mucha anticipación, incluso para 2027. “La gente consulta ahora para viajar más adelante y amortiguar el pago”, explicó.
Ese sistema permitió acercar destinos considerados lejanos o inaccesibles, como Tailandia, Dubái, Egipto, China o Japón. “Son paquetes de 6.000 o 7.000 dólares, pero pagados en cuotas durante un año se vuelven posibles”, sostuvo.
“Es plata invertida en disfrute y en experiencias que te quedan para siempre”, concluyó López Osuna, al remarcar que el turismo se consolidó como una de las principales prioridades de los argentinos de cara a 2026.