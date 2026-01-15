Recambio turístico: los precios de los pasajes de colectivos a los destinos más elegidos

El recambio turístico de verano se hizo sentir este 15 de enero, una fecha clave en el calendario vacacional. En ese contexto, Elonce estuvo en la terminal de ómnibus para relevar el movimiento de pasajeros que regresaron de sus vacaciones y de quienes iniciaron la segunda quincena.

Lucas Roncato, gerente de Comercio de Flecha Bus, explicó a Elonce que el recambio ya no responde de manera estricta a las quincenas tradicionales. “Como todos los veranos lo esperamos, pero hoy las vacaciones no se hacen tanto del 1 al 15 o del 15 al 30, sino que se van partiendo en períodos más cortos”, relató. Según indicó, enero tuvo una primera quincena con buen movimiento, aunque “un poquito menos de pasajeros en comparación al año pasado”.

Terminal de Paraná

Compras de pasajes a último momento

Uno de los aspectos que más llamó la atención del sector fue el cambio en el comportamiento de los usuarios. Roncato señaló que “se viene dando mucho la venta sobre la salida del coche”. A diferencia de otros años, explicó que “el pasajero se definía antes por la compra del pasaje, y hoy en una gran parte de los casos se decide a último momento”.

Esta modalidad, reconoció, reduce la previsibilidad para las empresas, ya que obliga a analizar la demanda día a día y a reorganizar refuerzos de servicios. No obstante, aseguró que el sistema “se está sabiendo llevar” y que la segunda quincena comenzó a mostrar signos de repunte, con expectativas positivas también para febrero.

Terminal de Paraná

Destinos más elegidos

En cuanto a los destinos más buscados, Roncato detalló que predominan los puntos de la costa atlántica y Brasil. Entre los más demandados mencionó Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de Ajó, Mar del Plata, Miramar, Necochea y Monte Hermoso. También destacó viajes hacia Brasil, Bariloche, Punta del Este, Montevideo, Mendoza, Salta y Jujuy, impulsados en este último caso por la cercanía del Carnaval.

Respecto a la llegada de turistas a Entre Ríos, indicó que la provincia también se mostró receptiva. “Colón tuvo muchísima gente y la ciudad está hermosa; en Paraná también se ve mucho turismo y visitantes de afuera”, señaló.

Precios de los pasajes ida y vuelta

Desde la terminal informaron los valores aproximados de los pasajes ida y vuelta en servicio semicama desde Paraná:

Colón: $72.000

Gualeguaychú: $72.000

Villa Gesell: $208.000

Mar del Plata: $238.000

Brasil: $298.000

Bariloche: $294.000

Punta del Este: $330.000

Para quienes optan por servicio cama, el precio puede incrementarse alrededor de un 20%. “La recomendación es comprarlo con tiempo, porque hay menos butacas disponibles”, explicó Roncato. Además, destacó que existen facilidades de pago en 3, 6 y hasta 9 cuotas sin interés.

Cambios en el sistema de identificación de equipaje

Por último, el gerente se refirió a una nueva resolución que modifica el sistema de identificación de equipajes. Detalló que las empresas cuentan con 60 días para implementar un nuevo formato, que podría incluir QR, sistemas digitales o papel. “No cambia nada para el pasajero en lo inmediato; es más bien una adecuación interna de las empresas”, aclaró.

Según adelantó, el objetivo es modernizar el sistema y agilizar los procesos, garantizando siempre la seguridad del equipaje. “Hoy el pasajero sigue viajando de la misma manera y en 60 días vamos a informar claramente cómo será el cambio”, concluyó.