Recuperaron U$D 9.800 tras robo a vivienda de Paraná: el ladrón ya se había comprado una moto y una bicicleta

Tras un robo ocurrido este fin de semana en una vivienda de Paraná, la Policía avanzó con una investigación que permitió secuestrar 9.800 dólares, una computadora y dos rodados comprados con el dinero sustraído.
Recuperaron dinero en moneda extranjera, una computadora y vehículos presuntamente adquiridos con el botín en el marco de una investigación por un robo a una vivienda de Paraná, registrado entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.
El hecho se registró en jurisdicción de comisaría décima, más precisamente en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy, donde desconocidos ingresaron tras forzar una puerta trasera del inmueble. Del interior de la casa sustrajeron un teléfono celular, una computadora portátil tipo notebook y dinero en efectivo en dólares.
Tras la denuncia, personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, inició tareas investigativas con el aporte pericial de la Dirección General de Policía Científica. A partir de los primeros elementos reunidos, se establecieron sospechas sobre un hombre que no tendría domicilio fijo y que se desplazaría por distintos puntos de la ciudad, además de haber sido identificado en otros hechos delictivos de características similares.
Secuestros en distintos procedimientos
Las diligencias se concentraron en la zona este de Paraná, especialmente en el barrio La Milagrosa, a partir de información recabada mediante entrevistas a vecinos del lugar. Como resultado de esas tareas, durante la tarde-noche del sábado se procedió al secuestro de 9.800 dólares en efectivo, además de una motocicleta tipo enduro 0 kilómetro y una bicicleta tipo MTB.
Según se informó, los rodados habrían sido adquiridos en la mañana del mismo sábado en comercios de la ciudad de Paraná, utilizando parte del dinero sustraído durante el robo domiciliario.
Asimismo, en el marco de la investigación, se logró recuperar la computadora portátil denunciada como robada, la cual había sido comprada por un tercero que, al tomar conocimiento de la situación, realizó la entrega voluntaria del equipo.
En horas de la tarde del domingo se llevó adelante un procedimiento conjunto con personal de comisaría décima, continuando con las actuaciones vinculadas a la causa. Intervino la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, que dispuso las medidas judiciales correspondientes, mientras la investigación continuaba para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades.