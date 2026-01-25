Puente Salto Grande: detuvieron a tres cuando intentaban ingresar a Argentina con armas y municiones

Un operativo policial en el Puente Internacional Salto Grande culminó en la madrugada de este viernes con la detención de tres personas y el secuestro de armamento y municiones, cuando intentaban cruzar hacia la ciudad de Concordia. El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Dirección de Investigaciones en un control realizado alrededor de la 1:20, cuando interceptaron un vehículo con destino a la margen argentina del río Uruguay.

En el rodado —un Volkswagen con matrícula de la ciudad de Salto— se desplazaban tres ocupantes: un hombre y una mujer de nacionalidad argentina, junto a una mujer de nacionalidad uruguaya. Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron dos revólveres sin marca ni numeración visible y munición de distintos calibres, entre ellos un cartucho calibre 44 y otro calibre 9 milímetros, informó El Telégrafo.

Incautación y actuaciones judiciales

La Fiscalía de Turno fue notificada de lo sucedido y dispuso el secuestro de las armas, la munición y el vehículo involucrado en el operativo. Además, ordenó el traslado de los tres individuos aprehendidos para continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

El caso permanece bajo investigación con el objetivo de esclarecer el origen del armamento incautado y determinar las responsabilidades de los detenidos en relación con la tenencia de armas.

Importancia estratégica del paso fronterizo

El Puente Internacional Salto Grande, que une a la ciudad uruguaya de Salto con Concordia en Argentina, es un paso fronterizo clave entre ambos países sobre el río Uruguay. Además de su relevancia para el tránsito de personas y vehículos, es una ruta donde se realizan inspecciones habituales de seguridad, migraciones y aduanas para prevenir el ingreso irregular de personas, armas y mercancías.