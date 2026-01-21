Entrerriano imputado por atropellar en Uruguay a una mujer que perdió la pierna

Argentinos chocaron a una mujer y se dieron a la fuga. La Justicia de Uruguay imputó a dos ciudadanos argentinos por su presunta responsabilidad en un grave siniestro de tránsito ocurrido el 5 de diciembre en ruta 3, departamento de Río Negro. Una mujer y su hija de ocho años resultaron lesionadas cuando el vehículo las atropelló y luego se dio a la fuga sin prestarles asistencia.

El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Young, a cargo de la jueza de feria Katty Leite, dispuso la investigación contra un hombre de 58 años, radicado en la provincia de Entre Ríos, y una médica, también de nacionalidad argentina. Ambos fueron imputados por el delito de omisión de asistencia, según publicó Montevideo Portal.

Tras el accidente, huyeron por ruta 3 y ruta 20, cruzando rápidamente la frontera por Fray Bentos-Gualeguaychú con destino a Concepción del Uruguay. La policía de Río Negro identificó el vehículo y libró una requisitoria a todas las fronteras.

Detención y medidas cautelares para los imputados

Los imputados fueron detenidos en Migraciones cuando intentaban reingresar a Uruguay por el puente Artigas de Colón-Paysandú. La Justicia les impuso medidas cautelares por 90 días. De acuerdo con la información de Fiscalía, mientras sean investigados no podrán salir del país.

Además, se ordenó la retención del pasaporte del hombre y se intimó a la médica a entregar su documentación. También se determinó el cierre de fronteras para ambos y se prohibió al conductor manejar vehículos motorizados.

El siniestro de tránsito provocó lesiones graves: la pierna de Verónica de los Santos debió ser amputada, mientras que su hija sufrió cuatro puntos en el pie y un desplazamiento de rodilla del que pudo recuperarse, informó Subrayado.

El relato de la víctima conmueve a Uruguay y Entre Ríos

Desde su casa, Verónica relató: “Ahora estoy más o menos tranquila porque sé que se está haciendo justicia, pero me cambió la vida por completo. Siempre dependo de alguien que me ayude, me lleve y me traiga. Todavía no me adapto a la pierna protésica”.

La mujer, al borde de las lágrimas, agregó: “Tengo una niña de ocho años y mi pareja que me acompaña, pero me cuesta emocionalmente. Me dejaron tirada, llorando y gritando. Se fugaron. Fue horrible”.

Sobre la ayuda de terceros, recordó: “Gracias a Dios había gente enfrente que me auxilió enseguida, cortaron la ruta porque venía un camión. Si no hubiesen estado ahí, no estaría acá contándolo. Que se haga justicia es lo mínimo. Un accidente lo tiene cualquiera, pero no les costaba nada parar y auxiliar”.