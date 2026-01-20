Un joven resultó con heridas de gravedad tras choque entre moto y camioneta

Por razones que tratarán de establecerse, colisionaron una moto y una camioneta en la intersección de calles Premazzi y Tofalo, en Villaguay. Como consecuencia del accidente, que se registró pasado el mediodía de este martes, el conductor del rodado de menor porte resultó con lesiones de carácter grave.

Fuentes policiales confirmaron que la moto, conducida por un joven de 21 años, circulaba por calle Tofalo en sentido este-oeste, y la camioneta tipo pick up, guiada por otro hombre de 32 años, se desplazaba por calle Premazzi en sentido sur-norte.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado de menor porte debió ser trasladado al hospital de Villaguay para su atención médica. Posteriormente, el médico policial informó que el mismo presentaba traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, dictaminándose lesiones de carácter grave.

En el lugar se dio intervención a personal de la División Policía Científica y mecánico policial en turno, realizándose las diligencias de rigor para establecer las circunstancias del hecho.

Las actuaciones continúan bajo conocimiento de la autoridad judicial competente.

