Detuvieron a un hombre con cocaína y pastillas en un control policial

El procedimiento fue realizado por personal de Drogas Peligrosas en una plaza de la ciudad de Federación; el sospechoso llevaba estupefacientes ocultos en una riñonera y quedó detenido por orden judicial.
Un hombre fue detenido este martes durante un operativo realizado por personal de Drogas Peligrosas en una plaza de la ciudad de Federación, tras hallarse en su poder clorhidrato de cocaína y pastillas.
El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos policiales se encontraban realizando tareas preventivas en la plaza Mandisoví. En ese contexto, los uniformados procedieron a identificar a un sujeto que, al ser consultado por sus datos filiatorios, adoptó una actitud sospechosa.
Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes y se solicitó la participación de un perro detector de narcóticos. El perro marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes en una riñonera de color negro que pertenecía al individuo identificado.
Tras la requisa, el personal policial procedió al secuestro formal de los elementos hallados en el interior de la riñonera: un teléfono celular, 20,9 gramos de clorhidrato de cocaína y un blíster con pastillas, cuyo contenido será sometido a las pericias correspondientes.
En virtud del hallazgo, la Justicia dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Federación, quedando a disposición de la causa que se instruye por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Desde la fuerza policial indicaron que este tipo de operativos se enmarcan en tareas de prevención y control que se desarrollan en distintos espacios públicos de la ciudad.