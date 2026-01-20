 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Federación

Detuvieron a un hombre con cocaína y pastillas en un control policial

El procedimiento fue realizado por personal de Drogas Peligrosas en una plaza de la ciudad de Federación; el sospechoso llevaba estupefacientes ocultos en una riñonera y quedó detenido por orden judicial.

20 de Enero de 2026
Detenido en Federación
Detenido en Federación Foto: Policía de Entre Ríos

El procedimiento fue realizado por personal de Drogas Peligrosas en una plaza de la ciudad de Federación; el sospechoso llevaba estupefacientes ocultos en una riñonera y quedó detenido por orden judicial.

Un hombre fue detenido este martes durante un operativo realizado por personal de Drogas Peligrosas en una plaza de la ciudad de Federación, tras hallarse en su poder clorhidrato de cocaína y pastillas.

 

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos policiales se encontraban realizando tareas preventivas en la plaza Mandisoví. En ese contexto, los uniformados procedieron a identificar a un sujeto que, al ser consultado por sus datos filiatorios, adoptó una actitud sospechosa.

 

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales competentes y se solicitó la participación de un perro detector de narcóticos. El perro marcó la posible presencia de sustancias estupefacientes en una riñonera de color negro que pertenecía al individuo identificado.

 

Tras la requisa, el personal policial procedió al secuestro formal de los elementos hallados en el interior de la riñonera: un teléfono celular, 20,9 gramos de clorhidrato de cocaína y un blíster con pastillas, cuyo contenido será sometido a las pericias correspondientes.

 

En virtud del hallazgo, la Justicia dispuso la detención del hombre, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental Federación, quedando a disposición de la causa que se instruye por infracción a la Ley de Estupefacientes.

 

Desde la fuerza policial indicaron que este tipo de operativos se enmarcan en tareas de prevención y control que se desarrollan en distintos espacios públicos de la ciudad.

Temas:

control policial Federación drogas peligrosas
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso