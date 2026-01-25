Coti Romero lució una bikini sin breteles y de colores vibrantes

Coti Romero volvió a captar la atención en redes sociales al sumarse a una de las tendencias más fuertes del verano: la bikini sin breteles. La influencer y ex participante de Gran Hermano compartió una serie de fotografías con un look playero que rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores.

En las imágenes, Romero lució un traje de baño moderno y minimalista, con un corpiño sin breteles que se posicionó como uno de los must de la temporada. El outfit fue acompañado por un estilo natural, con el cabello suelto y un maquillaje sutil, reforzando una estética fresca y veraniega.

Coti Romero

Con cada publicación, Coti Romero reafirmó su lugar como referente de moda e influencer destacada en el mundo digital. Su propuesta combinó sencillez y audacia, dos elementos que suelen estar presentes en sus elecciones de vestuario y que generan alto impacto en Instagram.

Los mensajes de halagos no tardaron en llegar y la publicación se llenó de comentarios que destacaron su estilo y personalidad. Una vez más, la exhermanita logró imponer tendencia y marcar agenda dentro del universo fashion.

Una referente de la moda joven

A lo largo del tiempo, Romero consolidó una identidad propia vinculada a las últimas novedades de la moda, apostando a looks osados y a prendas que resaltan la figura. Su carisma y naturalidad le permitieron construir una fuerte conexión con el público, que acompaña cada una de sus apariciones, consignó Vía País.

En esta oportunidad, la bikini sin breteles fue la protagonista de un look que volvió a posicionarla como una de las influencers argentinas más seguidas y comentadas del verano.