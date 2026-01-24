El audaz look de Emilia Mernes para anunciar “Bota”, su nueva canción

La cantante entrerriana Emilia Mernes eligió un audaz vestuario para presentar su nueva canción. Posó con un corpiño de bikini y botas de alto impacto.
Emilia Mernes está instalada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, junto a su pareja, el músico Duki, para perfeccionar su inglés, pero se mantiene activa en su carrera artística.
En las últimas horas, la cantante entrerriana anunció el lanzamiento de una nueva canción titulada “Bota”, en colaboración con la brasileña Ludmilla.
La presentación se realizó a través de redes sociales, donde la artista oriunda de Nogoyá compartió una imagen promocional que rápidamente captó la atención de sus seguidores por el despliegue de estilo y estética. En la producción, Emilia apostó nuevamente a una impronta inspirada en los años 2000, sello que viene marcando sus últimas apariciones públicas.
En la imagen se la vio con un crop top camuflado de mangas cortas, combinado con un corpiño de bikini metalizado en color dorado y un culotte con el mismo estampado que la prenda superior. Sin embargo, uno de los elementos más llamativos del look fue el calzado: un par de botas de taco aguja y caña alta, completamente recubiertas en piel sintética color marrón, en clara referencia al título de la canción.
Detalles del look y reacción del público
El conjunto se completó con un gorro de piel sintética, que llevó por encima de una gorra roja con visera, y un estilismo cuidado hasta el mínimo detalle. En distintas poses y encuadres, la cantante mostró su cabello suelto peinado con ondas y un maquillaje que resaltó la mirada, con pestañas arqueadas y gloss en los labios.
“Amo vocês”, escribió Emilia en el epígrafe del posteo, expresión en portugués que significa “Los amo”. La publicación recibió cientos de comentarios de fanáticos que destacaron su estilo y presencia, con mensajes como “Diosa”, “Te amo” y “Me vuelvo loca”.
La moda como parte de su identidad
En otras imágenes compartidas durante su estadía en Nueva York, Emilia Mernes volvió a dejar en claro su afinidad por los complementos de piel sintética. En una de las postales se la vio con un tapado largo marrón oscuro, de corte recto, con interior de piel visible en solapas y puños.
Debajo del abrigo, llevó una polera negra y jeans de tiro alto y pierna recta, acompañados por un cinturón negro con hebilla metálica. El look se completó con una vincha negra de algodón, anteojos de armazón fino transparente y el cabello suelto con raya al costado.
En otra de las imágenes, la cantante lució un abrigo de piel sintética color natural, combinado con jeans celestes de tiro bajo con estampas de osos en tonos tierra. Sumó zapatillas deportivas negras, lentes de sol oscuros y una cartera Chanel negra tipo baguette, llevada al hombro.
Finalmente, Emilia se mostró con un maxitapado gris claro de doble abotonadura, que combinó con jeans amplios celestes, botas bordó de punta cuadrada y accesorios invernales en tonos suaves, como un gorro y una bufanda tejidos en rosa claro.
Mientras avanza con su formación personal en el exterior, Emilia Mernes continuó consolidando su perfil artístico y estético, generando expectativa en torno a su próximo lanzamiento musical.