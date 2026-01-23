Juan Manuel Bilat analizó su recorrido y los desafíos de la música litoraleña

REDACCIÓN ELONCE
El músico entrerriano Juan Manuel Bilat reflexionó sobre su presente artístico, el crecimiento de su proyecto musical y el trabajo colectivo que sostiene sus presentaciones. En diálogo con Elonce, destacó el compromiso de llevar la música del litoral a escenarios nacionales.
El músico entrerriano Juan Manuel Bilat se refirió a su presente artístico, al crecimiento de su carrera y a los desafíos que asumió junto a su equipo para posicionar la música del litoral en escenarios de alcance nacional. Durante una entrevista en Buenas Noches, el programa que se emite por Elonce, destacó el valor del trabajo colectivo y el vínculo con el público como pilares de su recorrido.
Bilat expresó que atravesó un momento de plenitud personal y profesional. “Siempre digo que estoy viviendo un camino y un momento muy feliz en la carrera y en mi vida”, señaló. En ese sentido, remarcó que el proceso fue el resultado de muchos años de trabajo y de una fuerte identidad provincial. “Son un montón de años caminando esta senda musical, pero por sobre todo abrazando la provincia y nuestra música”, afirmó.
El artista destacó que en los últimos años consolidó un equipo de trabajo que acompañó el crecimiento del proyecto. “Hemos pensado trabajar de una forma increíble, formando un equipo. Tengo que agradecer no solo a los músicos, sino también a los técnicos y productores que están detrás nuestro”, explicó.
El escenario como espacio de encuentro
Bilat subrayó que cada presentación implicó una fuerte carga emocional. “Cuando uno baja del escenario hay emociones, hay abrazos y mucho cariño detrás de todo el trabajo”, manifestó. En esa línea, valoró el contacto directo con el público y el compromiso de devolver ese afecto desde el escenario. “Dejamos todo arriba del escenario para devolver un poco todo ese amor y darle lo que Entre Ríos se merece”, sostuvo.
También hizo referencia a la exigencia que implicó cada show. Detalló que el trabajo incluyó ensayos, reuniones de producción y coordinación técnica. “Es un montón de trabajo detrás, pero cuando subimos al escenario dejamos todo lo que venimos preparando”, indicó.
Nuevas presentaciones y una gira renovada
El músico anticipó su show de este sábado en la Fiesta de la Playa del Thompson e indicó que una de las actuaciones se desarrollaría con prueba de sonido abierta al público y una presentación central por la tarde, acompañada por músicos invitados y bailarines. “Siempre tratamos de compartir, porque la danza también es parte de nuestra idiosincrasia”, señaló.
En la oportunidad, Bilat confirmó además el lanzamiento de una nueva gira, que será presentada el 6 de febrero en el Festival Nacional del Chamamé de Federal. Explicó que el objetivo fue ampliar la presencia de la música litoraleña en las grandes carteleras del país. “Buscamos que Entre Ríos vuelva a entrar en un plano nacional y que puedan ver la cantidad de artistas que hay de este lado”, expresó.
En ese marco, remarcó que el chamamé tuvo una presencia reducida en festivales masivos y consideró necesario reforzar su difusión. “Es volver a llevar nuestra bandera a esos lugares”, afirmó.
Profesionalización y trabajo colectivo
El artista destacó la incorporación de un mayor nivel de producción en cada espectáculo. Detalló que el proyecto incluyó músicos en escena y un amplio equipo técnico detrás. “Hoy somos muchas personas trabajando, no solo los músicos, sino también quienes se encargan del sonido, las luces y las pantallas”, explicó.
Asimismo, señaló que todos los recursos obtenidos fueron reinvertidos en la banda. “Es una forma de devolverle todo a la música, que nos dio este camino y esta forma de vivir”, concluyó Juan Manuel Bilat, al reafirmar su compromiso con la identidad cultural entrerriana y la proyección de la música del litoral.