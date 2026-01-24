“Pestañela” encendió las redes con su audaz microbikini en las playas de Pinamar: “Me metí al mar”

REDACCIÓN ELONCE
Daniela Celis, "Pestañela", revolucionó las redes sociales con una producción en microbikini desde Pinamar, combinando sensualidad y glamour. Su reflexión sobre el presente también causó furor.
La temporada de verano en la Costa Atlántica tiene una nueva protagonista viral. Daniela Celis, más conocida como "Pestañela", ha vuelto a captar la atención de las redes sociales con una producción de fotos desde las playas de Pinamar que no pasó desapercibida. Este sábado, la influencer encendió las plataformas digitales con su arriesgada apuesta a la tendencia más audaz de la temporada: un "destape" playero que causó furor entre sus millones de seguidores.
La microbikini que arrasa en las redes
La ex participante de Gran Hermano optó por una microbikini ultra cavada, un modelo que resalta su figura y combina la sensualidad de la moldería minimalista con el glamour característico de su estilo. Acompañada de una gran cantidad de accesorios de diseño, como collares y brazaletes de la marca Fari Collezione, y sus infaltables pestañas postizas XL, Pestañela dejó claro que cada detalle cuenta. "Unas buenas pestañas no pueden faltar", destacó en su publicación de Instagram, un guiño a sus seguidores y a su look único.
Reflexión y estilo
Bajo la mirada de la fotógrafa Mila PH, las imágenes de Celis, saliendo del agua y luciendo su impactante microbikini, fueron acompañadas de una reflexión personal que también generó revuelo. "Me metí al mar. Que las cosas fluyan, y nada influya. Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Relajá y disfrutá", escribió la influencer en su cuenta de Instagram, transmitiendo su filosofía de vida a sus millones de seguidores.
La publicación rápidamente se viralizó, siendo compartida por miles de usuarios y generando una lluvia de comentarios, likes y reacciones. Pestañela, con su estilo inconfundible y su capacidad para generar tendencia, ha consolidado su lugar como una de las figuras más relevantes en el mundo digital.
Con su microbikini extrema, su inconfundible look y su mensaje positivo, Pestañela no solo causó sensación por su estética, sino también por la filosofía que comparte con su audiencia. En un verano lleno de audacia, ella se erige como una de las figuras más influyentes de la temporada, y sin duda, seguirá siendo protagonista en las redes durante los próximos días.