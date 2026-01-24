Boca Juniors confirmó convocados para el debut ante Deportivo Riestra

Este domingo a las 18:30, Boca Juniors dará inicio a su participación en el torneo local con el enfrentamiento ante Deportivo Riestra por la primera fecha de la Liga Profesional. El Xeneize se presentará en La Bombonera con un plantel que combina juventud y experiencia, bajo la dirección de Claudio Úbeda, quien reveló la lista de convocados para este debut crucial.

Con el objetivo de empezar el campeonato con el pie derecho, Úbeda apostó por un plantel amplio, buscando equilibrio tanto en las posiciones clave como en el recambio. En la portería, Boca contará con tres arqueros de jerarquía: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. Los tres poseen características distintas, pero se destacan por su solidez y capacidad para generar competencia interna.

Defensa y mediocampo con variantes tácticas

En defensa, el cuerpo técnico incluyó a jugadores como Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco y Malcom Braida. Se trata de una línea que, si bien tiene varias opciones tácticas, también ofrece variantes para proyectar a los laterales y mantener una defensa sólida con presencia física en el centro.

En el mediocampo, uno de los sectores más destacados, sobresale la presencia de Leandro Paredes, quien será el referente futbolístico y el eje del juego. Lo acompañarán Ander Herrera, quien aporta experiencia y orden, y otros jugadores como Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Kevin Zenón, Agustín Martegani y Alan Velasco. Este bloque ofrece versatilidad, permitiendo a Úbeda modificar esquemas y ritmos según el desarrollo del partido.

La ofensiva, clave para el debut

En ataque, Boca buscará desequilibrio y efectividad con jugadores como Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre y Lucas Janson. Estos delanteros se caracterizan por su movilidad, velocidad y capacidad para romper líneas defensivas, cualidades que serán fundamentales frente a un rival como Deportivo Riestra, conocido por plantear encuentros intensos y físicos.

Un debut con la ilusión de los hinchas

El debut en La Bombonera representa una oportunidad única para que Boca Juniors inicie su camino en el campeonato local con el respaldo de su gente. Con una convocatoria que equilibra jerarquía y proyección, el equipo de Claudio Úbeda buscará imponerse desde el primer minuto, sumando tres puntos importantes y enviando un mensaje claro de cara a lo que será la temporada en la Liga Profesional.

Lista de convocados:

D.T: Claudio Úbeda

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Malcom Braida.

Mediocampo: Leandro Paredes, Milton Delgado, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Kevin Zenón, Agustín Martegani, Alan Velasco.

Delanteros: Brian Aguirre, Exequiel Zeballos, Iker Zufiaurre, Lucas Janson.