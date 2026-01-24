Las Leonas viajan a Australia con la mira en la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26

Fernando Ferrara, entrenador del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, dio a conocer la lista final de las 20 jugadoras que representarán a Las Leonas en la segunda ventana de la FIH Pro League 2025/26. La competencia se llevará a cabo entre el 10 y el 15 de febrero de 2026 en Hobart, Australia, donde el equipo argentino se enfrentará a Irlanda y al local, Australia, con el objetivo de mejorar su rendimiento tras la primera ventana disputada en Santiago del Estero.

En la primera fase del torneo, Las Leonas sumaron cinco puntos, y ahora buscarán recuperar terreno en la clasificación ante dos rivales de gran nivel. El primer partido será contra Irlanda el 10 de febrero (5:30 AM, hora de Argentina), seguido por otro encuentro ante las irlandesas el 13 de febrero. Posteriormente, Las Leonas se enfrentarán a Australia el 11 y 14 de febrero.

20 jugadoras convocadas para la ventana de Australia

Las jugadoras convocadas por Ferrara partirán hacia Oceanía el lunes 2 de febrero, con más de una semana de aclimatación antes del comienzo de la actividad oficial. De las 20 seleccionadas, seis de ellas fueron subcampeonas en el Mundial Junior de Santiago de Chile en diciembre de 2025: Milagros Alastra, Mercedes Artola, Lara Casas, Juana Castellaro, Zoe Díaz y Victoria Falasco. La joven mendocina Alastra, quien fue elegida como la "Rising Star of the Year" y destacó en el Mundial Junior, es una de las figuras más esperadas por el público argentino.

Convocadas para la segunda ventana de la FIH Pro League

La lista final de jugadoras convocadas por Fernando Ferrara incluye a Agostina Alonso, Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Juana Castellaro, Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Victoria Falasco, Milagros Alastra, Agustina Gorzelany, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Victoria Miranda, Paula Ortiz, Valentina Raposo, Victoria Sauze, Sofía Toccalino y Eugenia Trinchinetti.

Las Leonas son conscientes de la importancia de esta ventana en su objetivo de seguir mejorando y pelear por los primeros puestos de la FIH Pro League. El equipo viajará con la intención de recuperar los puntos perdidos en la primera ventana y continuar sumando experiencia y competitividad de cara a los próximos desafíos internacionales.