María Victoria Rivero, ganadora del Triatlón de La Paz: “Es el más lindo de Sudamérica”

REDACCIÓN ELONCE
La triatleta entrerriana María Victoria Rivero, ganadora del Triatlón de La Paz, celebró con Elonce su segundo triunfo en la competencia, destacando la pasión de la ciudad y la dedicación de su familia y equipo de apoyo.
María Victoria Rivero, conocida como “Pipi”, se consagró nuevamente en la categoría general femenina del 41º Triatlón de La Paz, que se desarrolla cada enero en la ciudad homónima. “Estoy muy contenta de haber podido llevarme la general de mujeres en la distancia estándar, en el triatlón más lindo que hay de Sudamérica y me animo a decir que de todos lados”, afirmó la deportista a Elonce.
La victoriense destacó la participación de la comunidad: “La ciudad se predispone para acompañar, ayudar, alentar y estar siempre pendiente de los triatletas que vamos a competir ese fin de semana. La gente hace que esta competencia sea lo que es”, comentó.
Una carrera que mezcla pasión y apoyo
Rivero recordó que no siempre se siente favorita, aunque compite para ganar. “Más o menos uno sabe el nivel, quiénes están y demás. Pero, La Paz es La Paz. Todas las carreras son distintas”, señaló. La atleta explicó que factores como la intensidad del calor y la humedad hacen que la competencia sea un desafío físico y mental único.
La triatleta también dedicó su triunfo a quienes la apoyaron en todos los sentidos: “Se lo dedico a mi familia, que para mí fue el pilar fundamental en mi trayectoria, a la gente que me ha dado una mano muy grande y desinteresadamente con los entrenamientos y el material deportivo, a mis amigos, a la ciudad de Victoria”.
Próximos desafíos y legado deportivo
Con 30 años de trayectoria en triatlón, Rivero mantiene su rutina intensa y ya se prepara para competir en Córdoba este domingo, como parte de otro campeonato regional. “Vengo bastante seguidito. Esperemos que el cuerpo aguante”, expresó.
Sobre lo que hace especial a La Paz, la ganadora destacó la conexión con la ciudad: “Lo que tiene La Paz es la gente, que hace que este triatlón sea como es. El evento es una fiesta muy esperada”.
Rivero finalizó resaltando que participar en La Paz es una experiencia que todo triatleta debería vivir. Con este segundo triunfo consecutivo, refuerza su posición como referente del deporte en la provincia y a nivel nacional.