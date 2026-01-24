Infracción a la Ley de Caza: armas de fuego, identificados y carpinchos faenados en un campamento

Caza ilegal. Personal policial de la Comisaría General Urquiza – Paso de la Laguna intervino en un procedimiento realizado en la zona de costa del río Gualeguay, específicamente en la Estancia "Rincón Raíces". El operativo fue iniciado a partir de un requerimiento realizado por el encargado del establecimiento rural, quien alertó sobre la posible presencia de cazadores ilegales en la zona.

Al llegar al lugar y recorrer la zona costera, los efectivos encontraron un campamento en el que se identificaron a cuatro personas mayores de edad, con edades de 51, 32, 27 y 26 años. Durante la inspección, se secuestraron tres armas de fuego, dos escopetas calibre 16 y una carabina calibre .22 largo. Las armas fueron formalmente incautadas y se procedió a la identificación de los involucrados.

Hallazgo de animales faenados y actuaciones por caza ilegal

En una zona de arboleda cercana al campamento, se hallaron cuatro ejemplares de carpincho faenados. Este hallazgo activó un nuevo procedimiento bajo la Ley de Caza.

La Fiscalía avaló el procedimiento y dispuso la correcta identificación de los detenidos. A pesar de que los ejemplares de carpincho no fueron decomisados, fueron devueltos a los infractores, quienes, según las autoridades, cometieron una infracción a la Ley de Caza.

Intervención de fuerzas policiales y rurales

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría General Urquiza, la Subcomisaría Estación Raíces, y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, que labraron las actuaciones correspondientes.