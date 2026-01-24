 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Infracción a la Ley de Caza: armas de fuego, identificados y carpinchos faenados en un campamento

La policía secuestró tres armas y halló animales faenados en un campamento en la costa del río Gualeguay, tras un operativo por caza ilegal.

24 de Enero de 2026
Personal policial labró actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Caza.
Personal policial labró actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Caza. Foto: Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE

La policía secuestró tres armas y halló animales faenados en un campamento en la costa del río Gualeguay, tras un operativo por caza ilegal.

Caza ilegal. Personal policial de la Comisaría General Urquiza – Paso de la Laguna intervino en un procedimiento realizado en la zona de costa del río Gualeguay, específicamente en la Estancia "Rincón Raíces". El operativo fue iniciado a partir de un requerimiento realizado por el encargado del establecimiento rural, quien alertó sobre la posible presencia de cazadores ilegales en la zona.

Al llegar al lugar y recorrer la zona costera, los efectivos encontraron un campamento en el que se identificaron a cuatro personas mayores de edad, con edades de 51, 32, 27 y 26 años. Durante la inspección, se secuestraron tres armas de fuego, dos escopetas calibre 16 y una carabina calibre .22 largo. Las armas fueron formalmente incautadas y se procedió a la identificación de los involucrados.

Hallazgo de animales faenados y actuaciones por caza ilegal

En una zona de arboleda cercana al campamento, se hallaron cuatro ejemplares de carpincho faenados. Este hallazgo activó un nuevo procedimiento bajo la Ley de Caza.

La Fiscalía avaló el procedimiento y dispuso la correcta identificación de los detenidos. A pesar de que los ejemplares de carpincho no fueron decomisados, fueron devueltos a los infractores, quienes, según las autoridades, cometieron una infracción a la Ley de Caza.

 

Intervención de fuerzas policiales y rurales

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría General Urquiza, la Subcomisaría Estación Raíces, y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Villaguay, que labraron las actuaciones correspondientes.

 

Temas:

infracción a la ley de caza carpinchos faenados Caza ilegal operativo Villaguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso