Productor de Paraná campaña denunció el robo de lechones: los hallaron faenados

Un productor de la zona de Tabossi denunció el robo de dos lechones y aportó datos de los posibles ladrones. La Policía logró localizarlos y encontraron los animales faenados en un corral.
Cada año, en vísperas de las fiestas, los productores porcinos están en el objetivo de quienes protagonizan delitos en el ámbito rural. Y ello le ocurrió a un vecino de Paraná Campaña.
Sobre lo ocurrido, el Jefe de la Comisaría de Tabossi, Víctor Franco, relató que "este martes, un hombre se hizo presente en la dependencia formalizando una denuncia por la faltante de dos lechones de su propiedad. Eran animales de unos 3 meses de vida, con un pesaje de unos 8 a 10 kilos cada uno. Entre los pormenores, se pudo establecer que el ilícito habría ocurrido durante la madrugada cuando los lechones estaban en unos corrales que posee en el ejido rural de Tabossi".
Los primeros indicios colectados hicieron presumir que se trataba de una sustracción para faena. "El damnificado había visto previamente a dos sujetos merodeando en la zona, cuyas características fisonómicas y demás, orientaban hacia ciudadanos conocidos en el ambiente policial, por investigaciones de otro tipo de delitos", apuntó Franco y agregó: "Empezamos a realizar averiguaciones, entrevistas y las tareas de campo del personal de Comisaría Tabossi arribó a pistas firmes, de dónde podrían estar ocultando los animales buscados".
Una vigilancia en la zona sospechada fue clave. "Efectivamente las personas individualizadas se acercaron hasta un campo determinado, sobre calle Saavedra, en el ejido lindante al pueblo. Al visualizar que tenían consigo bultos que muy probablemente serían los dos lechones, rápidamente el personal procedió a demorarlos", confirmó el funcionario.
"Los porcinos secuestrados fueron restituidos al denunciante", destacó el comisario Víctor Franco y acotó: "Destacamos la colaboración del damnificado, en cuanto a la rápida intervención o aviso que nos dió, ya que favorece nuestras diligencias investigativas. Un aviso oportuno, es una buena manera de comprometerse con la seguridad, que la hacemos entre todos", resaltó.
Ahora, la responsabilidad penal transita el camino de la justicia. La Fiscalía en turno ordenó la correcta identificación de ambos sujetos, mayores de edad, oriundos de Tabossi. Los mismos quedaron supeditados a la causa instruida por el supuesto delito de Receptación Sospechosa. (Estación Plus Crespo)