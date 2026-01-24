Inesperada colaboración entre Crocs y LEGO: lanzan zapatillas personalizables que sorprenden al mundo de la moda

REDACCIÓN ELONCE
Crocs y LEGO lanzan una colaboración con las zapatillas LEGO Brick Clog. Disponibles en febrero de 2026, buscan conquistar el mundo del coleccionismo y la moda.
El mundo de la moda nunca deja de sorprendernos, y esta vez la alianza entre dos gigantes de la industria, Crocs y LEGO, ha dado como resultado un producto totalmente inesperado y llamativo: las LEGO Brick Clog. Aunque Crocs ya es conocida por sus originales y cómodas zapatillas, este modelo se aleja de lo convencional al integrar los populares bloques LEGO en su diseño.
Las LEGO Brick Clog son de color rojo brillante, un guiño al característico color de los ladrillos LEGO. Cada par de zapatillas incluirá una minifigura LEGO y cuatro pares de bloques en miniatura del mismo diseño. El cantante estonio Tommy Cash fue el encargado de presentar estas zapatillas en la Semana de la Moda de París, un evento que, sin duda, marcó el comienzo de una nueva tendencia en el sector. Estas exclusivas zapatillas estarán disponibles en el mercado a partir de febrero de 2026, con un precio estimado de alrededor de 150 dólares por par.
Una colaboración que busca llegar a nuevos públicos
El lanzamiento de las LEGO Brick Clog está enfocado en el público adulto, ya que la edición inicial solo se ofrecerá en tallas para adultos. Sin embargo, se espera que más adelante también haya versiones para niños y jóvenes, ampliando aún más el alcance de esta original colaboración.
Ambas compañías buscan con este lanzamiento dar un paso más allá de su público habitual. El objetivo es claro: por un lado, LEGO quiere entrar en el armario de los consumidores con productos que trasciendan lo lúdico, mientras que Crocs espera adentrarse en el mundo del coleccionismo, capturando a aquellos fanáticos que buscan productos exclusivos y limitados.
Expectativas de éxito: moda, diversión y coleccionismo en un solo producto
El LEGO Brick Clog es más que una zapatilla; es una pieza de coleccionista. Su diseño, que incluye bloques LEGO funcionales, permite a los usuarios personalizar sus propios zapatos, lo que suma un toque de creatividad y diversión al estilo único de Crocs. Además, este tipo de productos exclusivos y limitados suele ser muy atractivo para los coleccionistas, que no solo buscan algo útil, sino también algo que pueda convertirse en un objeto de valor a lo largo del tiempo.
Con este lanzamiento, Crocs y LEGO no solo están apuntando a los amantes de la moda y el coleccionismo, sino también a una nueva generación que creció jugando con LEGO y ahora busca llevar esa pasión al día a día.