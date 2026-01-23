Evangelina Anderson cambia de página: la relacionan con un cantante de cumbia

En las últimas horas, Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la agenda mediática luego de que surgieran versiones que la vinculan con un referente de la música tropical. La información comenzó a circular después de que fuera vista en un festival, donde habría permanecido en un sector reservado del predio, invitada por el artista, lo que alimentó rumores sobre un posible acercamiento sentimental.

El dato se conoció en un programa de televisión dedicado a la farándula, donde panelistas comentaron que la modelo asistió de incógnito al evento, con gorra y perfil bajo, y que compartió varios momentos detrás del escenario junto al cantante. Ese encuentro, según relataron, no pasó inadvertido para quienes estaban en el lugar.

Una aparición que encendió versiones

De acuerdo con lo difundido, el músico sería Maximiliano Appap, integrante de la banda 18 Kilates y con antecedentes de alta exposición pública por relaciones anteriores. La presencia de la conductora en el recital generó especulaciones inmediatas, sobre todo porque se dio poco tiempo después de que se enfriara el vínculo que había mostrado con Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson y Maximiliano Appap. Foto: Archivo.

Desde el ciclo televisivo describieron la escena y aseguraron que ambos mantuvieron contacto cercano durante la noche. Aunque no hubo imágenes oficiales, el testimonio de asistentes fue suficiente para que el nombre comenzara a circular en redes sociales y portales de espectáculos.

Antecedentes del cantante

Durante el mismo programa también recordaron que el intérprete había tenido una relación con Lucila “La Tora” Villar. Personas del entorno de esa historia previa realizaron comentarios críticos sobre su comportamiento, aportando contexto a la repercusión que tomó la versión actual.

Esas referencias sumaron tensión al tema, ya que el pasado del artista fue mencionado como un factor que generó debate entre los panelistas y el público.

Por el momento, la figura pública no confirmó ni desmintió la información. Tampoco hubo declaraciones oficiales del entorno cercano. Mientras tanto, el episodio reavivó el interés por su presente personal tras la separación de Martín Demichelis y los rumores posteriores.