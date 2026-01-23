Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras 19 años de relación. Iniciaron su romance en 2007 y se casaron en 2012.
Facundo Arana y María Susini se habrían separado tras 19 años de relación. Actualmente, él se mantiene alejado de las cámaras y del ruido mediático, enfocado en su vida personal y en la familia que formó junto a la modelo.
Sin embargo, en las últimas horas, el actor volvió a quedar en el centro de la escena al trascender que puso fin a su matrimonio con Susini, junto a quien tiene tres hijos: India, Yaco y Moro.
La relación comenzó en 2007, apenas un año después de que el actor pusiera fin a la relación de una década que mantuvo con la actriz Isabel Macedo —hoy pareja del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey—.
Fue entonces que Facundo conoció a María Susini, a quien dos amigos distintos intentaron presentarle, convencidos de que “era la mujer perfecta para él” y cuando finalmente se encontraron, la conexión fue inmediata.
De esta manera, el actor y la modelo formalizaron su relación el 20 de diciembre de 2012, tras una romántica propuesta en el Monte Everest, y desde entonces procuraron preservar la discreción y un perfil bajo como pareja.
No obstante, luego de casi dos décadas de elegirse, Facundo y María habrían tomado la decisión de concluir su matrimonio y tomar caminos separados. "Ellos se llevan bárbaro y no hay ningún problema, pero el amor se terminó", informó el panelista Pepe Ochoa en LAM (América TV) respecto a la separación.
“Ellos obviamente se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja", sumó el panelista para luego develar que la modelo ya comenzó a blanquear la ruptura en su círculo más íntimo.
En este sentido, Ochoa planteó: "Ella empieza a hablar del tema. De hecho, ella habló mucho al respecto en un viaje y él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”.
Además, Pepe remarcó que, pese a la decisión de no continuar con el matrimonio, Facundo y María no mantienen rispideces ni diferencias.
Por esa razón, la modelo se encontraría en Mar del Plata junto a Arana, quien tiene previsto presentarse con su banda en vivo el viernes 23 de enero en el escenario de Ogham Riders.