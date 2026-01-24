Reparan una cañería de agua en Paraná: las zonas que podrían verse afectadas

Personal municipal realiza tareas sobre una cañería distribuidora en avenida de las Américas, en la zona sur de Paraná. Las zonas que podrían verse afectadas.
Personal municipal realiza una intervención en la red de agua potable sobre Avenida de las Américas, al sur de la ciudad de Paraná, donde se trabaja sobre una cañería distribuidora de 200 milímetros de diámetro.
Como consecuencia de estas tareas, se advirtió que podría registrarse baja presión o falta de suministro de agua potable en algunos sectores abastecidos por el Centro Distribuidor Ejército. La afectación alcanzaría a vecinales como Las Américas, Paracao, General Espejo, Juan Báez y Padre Kentenich, además de zonas aledañas.
Asimismo, el impacto del trabajo también podría sentirse en barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Padre Kolbe y Mercantil, entre otros sectores cercanos al área de intervención.
Recomendaciones a los vecinos
Desde el área municipal se informó que las tareas se extenderían durante las próximas horas, por lo que se recomendó a los usuarios de las zonas mencionadas extremar los cuidados del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, a fin de garantizar su disponibilidad para las actividades esenciales del hogar.
En ese marco, y teniendo en cuenta las altas temperaturas registradas en la región y el elevado consumo del suministro, se solicitó a la población realizar un uso responsable del agua potable mientras duren los trabajos y se normalice el servicio.