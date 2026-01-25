Chechu Bonelli impuso tendencia con microbikinis y pañuelos estampados

La periodista compartió desde la playa una serie de looks veraniegos en los que sumó pañuelos estilo gipsy como complemento clave. Con distintos modelos y colores, volvió a imponer moda en redes sociales.
Chechu Bonelli volvió a marcar tendencia durante sus días de descanso al compartir en redes sociales una serie de looks playeros en los que combinó microbikinis con pañuelos estampados, un accesorio que se consolidó como uno de los más elegidos del verano. Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, generaron una rápida repercusión entre sus seguidores.
En una de las postales, la periodista se mostró con un corpiño de bikini gris de formato entero, con pliegues y arandelas, acompañado por un short de jean tiro alto. El estilismo fue completado con un pañuelo color ladrillo de estampado floral anudado en la cabeza, además de anteojos de sol con cristales rosados.
El pañuelo como accesorio protagonista
Días antes, Bonelli ya había dejado en claro su fanatismo por este complemento. En otra publicación, combinó una bikini off white texturada con un pañuelo beige con estampado animal print. El look se completó con brazaletes plateados, un collar de cuentas marrones y anteojos de sol rectangulares, logrando un conjunto de alto impacto visual.
En una tercera propuesta, repitió el pañuelo con diseño de leopardo, esta vez acompañado por un suéter blanco anudado al frente y un pareo amarillo con estampas rojas, ideal para una caminata por la playa. El outfit se completó con anteojos de sol negros y botas texanas de cuero marrón, una elección que aportó personalidad al conjunto.
Microbikinis y glamour
Antes de finalizar el año, Chechu Bonelli también se había fotografiado con una microbikini metalizada y bicolor, con corpiño strapless en tonos beige y verde azulado, a juego con una bombacha colaless. Sobre el traje de baño, sumó un top de malla beige con brillos y mangas largas, que elevó el look con un toque glam, difundió Todo Noticias
Las imágenes, realizadas en el marco de una producción para una revista, fueron furor en Instagram y acumularon miles de “me gusta”, consolidando a Bonelli como una referente del estilo veraniego y de las tendencias de playa.