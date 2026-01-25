Cerúndolo no pudo con Zverev y quedó eliminado en octavos de final del Australian Open.

El argentino perdió en sets corridos frente al número 3 del mundo y se despidió del Abierto de Australia 2026. El alemán avanzó a cuartos de final e igualó el historial entre ambos tenistas.
El tenista argentino Francisco Cerúndolo quedó eliminado ayer en los octavos de final del Australian Open 2026, tras perder ante el alemán Alexander Zverev, quien se impuso por 6-2, 6-4 y 6-4 en un partido disputado en Melbourne, Australia. A pesar del apoyo del público, el porteño no logró sostener su juego frente al número 3 del ranking mundial.
Con este resultado, Zverev avanzó a los cuartos de final del primer Grand Slam de la temporada, instancia en la que enfrentará al estadounidense Learner Tien, vencedor de Daniil Medvédev. La victoria también le permitió al europeo igualar el historial entre ambos, que ahora quedó 3-3.
Un historial que se emparejó
Hasta este cruce, Cerúndolo mantenía ventaja en los enfrentamientos directos, con triunfos en el ATP de Madrid 2024 y 2025, y en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires 2025. Sin embargo, el dominio comenzó a equilibrarse en superficie dura, donde Zverev logró imponerse en el ATP 1000 de Canadá 2025 —tras el retiro del argentino— y posteriormente en los cuartos de final de la Copa Davis.
El duelo en el Australian Open aparecía como una oportunidad clave para ambos: para Cerúndolo, significaba estirar la diferencia en el historial; para Zverev, igualarlo, como finalmente ocurrió. También volvió a quedar marcado el contraste de superficies, con el argentino más fuerte sobre polvo de ladrillo y el alemán consolidado en cancha dura.
Balance del torneo y ranking
A pesar de la derrota, el torneo representó un nuevo paso importante para Cerúndolo, que alcanzó por tercera vez los octavos de final de un Grand Slam, tras Roland Garros 2023 y 2024. Actualmente ubicado en el puesto 21 del ranking ATP, el argentino finalizará el certamen en la posición 19, a solo un escalón de su mejor marca histórica, informó La Nación.
Cerúndolo fue además el único argentino que continuó en competencia en el Australian Open 2026 y se mantuvo como el mejor tenista nacional en el ranking mundial. En tanto, Zverev ratificó su condición de candidato, al ser el tercer preclasificado del certamen y una de las principales referencias del circuito masculino.