Un gol olímpico abrió el camino del triunfo de Gimnasia ante Racing

Gimnasia y Esgrima La Plata venció a Racing en el inicio del campeonato con un gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto y otro tanto de Franco Torres. El equipo platense fue superior y sostuvo la ventaja ante un rival que reaccionó tarde.
Gimnasia y Esgrima La Plata comenzó el campeonato con una victoria por 2 a 1 ante Racing, en un partido disputado en el estadio del Bosque, correspondiente a la primera fecha. El encuentro quedó marcado por un gol olímpico de Nicolás Barros Schelotto, que abrió el marcador y condicionó el desarrollo del juego desde los primeros minutos.
A los nueve minutos del primer tiempo, Barros Schelotto ejecutó un tiro de esquina con un zurdazo preciso que se cerró directamente al arco y dejó sin reacción al arquero Facundo Cambeses. El gol olímpico permitió al Lobo ponerse en ventaja y consolidar un inicio favorable ante su gente, publicó Clarín.
Tras el tanto, Racing intentó asumir el protagonismo, pero encontró dificultades para avanzar en el campo. Gimnasia sostuvo la diferencia con orden defensivo y apostó a salidas rápidas. El primer tiempo se desarrolló con mayor control del equipo local, que generó situaciones a través del contraataque y no amplió la ventaja por la respuesta del arquero visitante en una acción sobre el cierre de la etapa inicial.
Un segundo tiempo con dominio local
En el complemento, Gimnasia salió decidido a estirar la diferencia. A los cuatro minutos, luego de una jugada colectiva iniciada por Ignacio Fernández, la pelota derivó hacia el sector izquierdo, donde Panaro desbordó y envió un centro bajo que Franco Torres empujó al gol para establecer el 2 a 0.
Con el resultado a favor, el conjunto platense mantuvo el control del partido. Defendió con solidez, manejó los tiempos y limitó las opciones ofensivas de Racing, que no logró imponer su juego pese a los intentos individuales y algunas aproximaciones aisladas.
El equipo de Avellaneda encontró el descuento sobre el final del encuentro. Tras un error del arquero Nelson Insfrán en la salida, Tomás Conechny aprovechó la situación y marcó el 2 a 1, aunque el gol no modificó el desenlace del partido.
Balance del debut
Gimnasia sostuvo la ventaja hasta el cierre y aseguró un triunfo que le permitió iniciar el campeonato con tres puntos. El gol olímpico de Barros Schelotto se convirtió en una de las acciones destacadas de la fecha y marcó el rumbo de un partido que el Lobo resolvió con eficacia.
Racing, en tanto, no logró encontrar respuestas colectivas durante gran parte del encuentro y quedó condicionado por el tempranero gol en contra. El descuento final solo sirvió para acortar diferencias en el marcador, sin alterar el resultado.