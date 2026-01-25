Video: un auto se prendió fuego en la Costanera de Paraná

El vehículo comenzó a humear y a largar chispas, lo que motivó que tres conductores se detuvieran para ayudar con matafuegos. Aunque no lograron apagarlo por completo, una patrulla policial dio aviso y Bomberos intervino rápidamente, por lo que la calle permaneció cortada hasta extinguir el fuego.
Un automóvil se incendió este domingo a la madrugada en la Costanera de Paraná luego de que comenzara a humear y a largar chispas mientras circulaba por la zona. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva.
Según se informó, tres conductores que pasaban por el sector detuvieron su marcha y descendieron de sus vehículos con matafuegos para intentar controlar el fuego. Pese a la rápida reacción solidaria, las llamas no pudieron ser sofocadas por completo.
Intervención policial y de Bomberos
En ese momento, una patrulla policial que circulaba por la zona advirtió la situación, dio aviso inmediato y coordinó el operativo de emergencia. Minutos después arribó una dotación de Bomberos, que trabajó en el lugar hasta extinguir totalmente el incendio.
Corte de tránsito y control de la situación
Como medida de seguridad, la calle permaneció cortada al tránsito hasta que el fuego fue apagado por completo y se descartaron riesgos. No se registraron personas heridas y solo se reportaron daños materiales en el vehículo afectado.