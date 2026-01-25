 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Durante la madrugada de domingo

Video: un auto se prendió fuego en la Costanera de Paraná

El vehículo comenzó a humear y a largar chispas, lo que motivó que tres conductores se detuvieran para ayudar con matafuegos. Aunque no lograron apagarlo por completo, una patrulla policial dio aviso y Bomberos intervino rápidamente, por lo que la calle permaneció cortada hasta extinguir el fuego.

25 de Enero de 2026
Un auto se prendió fuego en la Costanera de Paraná
Un auto se prendió fuego en la Costanera de Paraná

El vehículo comenzó a humear y a largar chispas, lo que motivó que tres conductores se detuvieran para ayudar con matafuegos. Aunque no lograron apagarlo por completo, una patrulla policial dio aviso y Bomberos intervino rápidamente, por lo que la calle permaneció cortada hasta extinguir el fuego.

Un automóvil se incendió este domingo a la madrugada en la Costanera de Paraná luego de que comenzara a humear y a largar chispas mientras circulaba por la zona. La situación generó alarma entre quienes se encontraban en el lugar y obligó a interrumpir el tránsito de manera preventiva.

Un auto se prendi&oacute; fuego en la Costanera de Paran&aacute;
Un auto se prendió fuego en la Costanera de Paraná

Según se informó, tres conductores que pasaban por el sector detuvieron su marcha y descendieron de sus vehículos con matafuegos para intentar controlar el fuego. Pese a la rápida reacción solidaria, las llamas no pudieron ser sofocadas por completo.

Intervención policial y de Bomberos

En ese momento, una patrulla policial que circulaba por la zona advirtió la situación, dio aviso inmediato y coordinó el operativo de emergencia. Minutos después arribó una dotación de Bomberos, que trabajó en el lugar hasta extinguir totalmente el incendio.

 

Corte de tránsito y control de la situación

Como medida de seguridad, la calle permaneció cortada al tránsito hasta que el fuego fue apagado por completo y se descartaron riesgos. No se registraron personas heridas y solo se reportaron daños materiales en el vehículo afectado.

Temas:

Fuego Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso