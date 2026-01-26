Falleció un docente de UADER que dictaba una tecnicatura

La Universidad Autónoma de Entre Ríos despidió a un docente de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola que se dicta en Santa Elena.
Pesar en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) tras confirmarse el fallecimiento de Aníbal Sucarrat, docente de la Tecnicatura Universitaria en Granja y Producción Avícola que se dicta en la Sede Santa Elena.
Desde la institución se informó que Sucarrat no solo se desempeñaba como docente, sino que también había sido estudiante y egresado de la casa de altos estudios, manteniendo a lo largo de los años un fuerte vínculo con la comunidad universitaria.
A través de un comunicado, la Comunidad Universitaria de la Sede UADER Santa Elena expresó su acompañamiento al estudiante Santiago Sucarrat, hijo del docente fallecido, y manifestó sus condolencias a familiares y amistades ante la dolorosa pérdida.
El mensaje institucional destacó el compromiso académico y humano de Aníbal Sucarrat, cuya trayectoria dejó una huella en estudiantes, colegas y autoridades que compartieron su paso por la universidad.
Desde UADER señalaron que la noticia generó una honda conmoción en la comunidad educativa y reiteraron el acompañamiento a la familia en este momento de duelo.