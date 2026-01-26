Un hombre ingresó herido al hospital y se confirmó que fue atacado por su pareja

Un hombre de 55 años ingresó herido por arma blanca a la guardia del Hospital Santa Rosa de Chajarí durante la madrugada de este domingo y, tras las primeras actuaciones, se confirmó que la lesión fue provocada en el marco de un altercado con su pareja.

Según se informó, el hombre fue atendido de urgencia en el centro de salud y en un primer momento manifestó que había sido agredido por terceras personas.

Sin embargo, minutos después, esa versión fue contradicha por la declaración de su pareja, una mujer de 38 años, quien reconoció que ambos habían mantenido una discusión y que ella se defendió utilizando un cuchillo de cocina.

Lesiones y actuación judicial

El médico policial que intervino confirmó que el hombre presentaba un corte de aproximadamente dos centímetros en el omóplato izquierdo, lesión que fue calificada como de carácter leve.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno, que ordenó la realización de las actuaciones correspondientes. De acuerdo a lo informado oficialmente, no fue hallada el arma blanca que habría sido utilizada durante el episodio.

El caso quedó bajo investigación judicial para determinar las responsabilidades en el marco de la normativa vigente sobre violencia familiar.

