Secuestraron armas de fuego y detuvieron a dos hombres durante el fin de semana

Los operativos fueron realizados por la División 911 en distintos puntos de la ciudad. Ambos procedimientos se iniciaron tras llamados de vecinos y terminaron con detenidos y armas secuestradas.
Personal policial de la División 911 – Video Vigilancia llevó adelante dos procedimientos durante el fin de semana que culminaron con la detención de dos personas y el secuestro de armas de fuego, tras intervenciones iniciadas por alertas telefónicas de vecinos.
El primer hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 2.15, en calle Alsina, entre Gualeguaychú y Echagüe. En ese momento, un vecino se comunicó con la División 911 para advertir sobre la presencia de una persona presuntamente armada en la vía pública.
A partir del aviso, operadores del sistema de videovigilancia corroboraron la información, lograron visualizar al sospechoso y realizaron un seguimiento a través de las cámaras, guiando a un móvil policial de la Sección Patrulla del 911 hasta el lugar. Al arribar, los efectivos lograron demorar e identificar al individuo, un hombre de 27 años, de nacionalidad venezolana, quien portaba un arma de fuego.
Durante el procedimiento, se constató que el sujeto tenía en su poder una pistola marca Bersa, calibre .22, con un cargador y un cartucho del mismo calibre.
El segundo procedimiento se registró cerca de las 11.50 en la Plaza 2 de Abril, ubicada en la intersección de las calles Falconier y Coronel Uzin. En esa ocasión, vecinos alertaron a la División 911 sobre la presencia de una pareja, indicando que el hombre podría estar armado.
Ante la situación, personal policial se constituyó de inmediato en el lugar y procedió a la identificación de ambas personas. Durante la requisa, se advirtió que el hombre, de 28 años, tenía en su poder una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con cartucho en recámara y un cargador con nueve cartuchos del mismo calibre. En cuanto a la mujer, de 35 años, no se hallaron elementos de interés.
En ambos procedimientos se dispuso el secuestro de las armas de fuego y la cartuchería, con intervención de Policía Científica. Por disposición de la Fiscalía en turno, los dos hombres fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía de Tribunales.